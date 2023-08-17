Штраф до 1110 рублей. В ГТК рассказали, сколько белорусы могут ездить на нерастаможенной машине

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Опубликовано: 17.08.2023 10:04 , Обновлено: 17.08.2023

В Государственном таможенном комитете рассказали, сколько в Беларуси можно ездить на нерастаможенной машине, а кому за это может грозить немалый штраф.

Согласно действующему законодательству, на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Беларусь, физические лица для личного пользования могут ввезти авто из-за границы на срок не более 1 года , сообщили в ГТК.

При этом в ведомстве пояснили, что первоначально без “растаможки” иностранное транспортное средство ввезти через пункт пропуска на границе можно лишь на 6 месяцев . Чтобы продлить этот срок автовладельцу необходимо сделать следующее:

написать соответствующее заявление в произвольной форме и подать его в ближайшем пункте таможенного оформления;

представить декларацию или иной документ, которые оформлялись на границе при временном ввозе авто;

совершить “иные таможенные операции” (какие именно - в ГТК не уточнили).

По прошествии года нерастаможенные авто необходимо либо задекларировать в целях вывоза или выпуска в свободное обращение, либо “поместить под таможенные процедуры в порядке, установленном Таможенным кодексом ЕАЭС”, сообщили в ГТК.

В ведомстве подчеркнули, что если этого не сделать, владельца нерастаможенного авто могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 15.7 КоАП Беларуси. Она предусматривает максимальную санкцию в виде штрафа от 5 до 30 базовых величин (от 185 до 1110 рублей сегодня).

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Ранее в ГТК рассказали, в каких случаях нарушителям при ввозе в Беларусь автомобилей грозит штраф, а когда и уголовное дело. Между тем, некоторых автомобилистов с 22 июля освободили от уплаты таможенных пошлин. В ведомстве также рассказали, кто именно может рассчитывать на эту льготу.

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