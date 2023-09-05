Новый указ усложнил для уехавших белорусов продажу автомобилей и недвижимости. Что изменилось?

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Опубликовано: 05.09.2023 18:15 , Обновлено: 05.09.2023

Во вторник, 5 сентября, на сайте президента появился указ Александра Лукашенко, согласно которому, вносятся изменения в процесс продажи автомобилей и недвижимости.

Пресс-служба Лукашенко отметила, что документом “устанавливается порядок осуществления административных процедур, а также нотариальные действия, которые вправе совершать дипломатические агенты и консульские должностные лица”.

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В указе прописано, что отчуждение имущества в Беларуси, нотариальные удостоверения и госрегистрации сделок об отчуждении имущества, теперь белорусы смогут оформить или при личном обращении, или на основании доверенности, оформленной только в Беларуси .

“Заявление об осуществлении административных процедур подается в уполномоченный орган заинтересованным лицом лично, либо через своего представителя на основании доверенности, оформленной в Республике Беларусь”, - говорится в указе.

То есть теперь, нельзя оформлять доверенности в посольствах и за границей, нужно обязательно приехать в Беларусь тем, кто не подумал об оформлении доверенности перед отъездом. Если же доверенность была сделана ранее, до отъезда за границу, то она действует.

“Обращения заинтересованных лиц, поданные до вступления в силу настоящего Указа, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в силу этого Указа”, - сказано в документе.

[info_b]До этого момента, если кто-то уезжал за границу, а дома нужно было его присутствие для решения каких-либо финансовых и юридических вопросов, все можно было уладить удаленно, оформив генеральную доверенность, причем сделав ее и за границей.[/info_b]

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Изменения коснутся:

договоров об отчуждении и залоге недвижимого имущества;

отчуждении механических транспортных средств, прицепов и самоходных машин, подлежащих госучету;

иных договоров и сделок об отчуждении имущества;

при оформления дубликатов документов об образовании;

при выдаче справок;

повторных свидетельств из ЗАГ;

апостиля и других документов.

[info_b] Полностью текст указа можно почитать здесь.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что Лукашенко запретил посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам за границей. Заниматься этими административными процедурами, согласно новому указу, теперь будут исключительно органы внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерство иностранных дел.

Лукашенко запретил посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам за границей