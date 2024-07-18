"Есть определенный прогресс" - Польша ответила на призыв МИД Беларуси начать переговоры

Опубликовано: 18.07.2024 07:45 , Обновлено: 18.07.2024

Министерство иностранных дел Польши ответило на предложение белорусских коллег начать переговоры о ситуации на границе. Пресс-секретарь польского ведомства Павел Вронский 17 июля заявил, что Варшава ждёт от Минска "первого реального шага" на пути к разрешению сложившегося кризиса.

Вронский в комментарии польскому порталу wp.pl заявил, что Польша “неизменно осуждает действия белорусских властей, направленные на нагнетание напряженности в районе восточной границы ЕС”.

“Уже почти три года польско-белорусская граница является объектом гибридных атак со стороны белорусских служб. По мнению МИД, решение миграционного кризиса остается исключительной обязанностью Минска”, - процитировало издание официальный ответ польского внешнеполитического ведомства.

Представитель польского МИД обвинил Минск в “попытке переложить ответственность за приток мигрантов к польской границе на Польшу”, “постоянных провокациях” на государственной границе, а также в том, что власти Беларуси на самом деле “не заинтересованы в нормализации двусторонних отношений с Польшей”.

“Мы ждем первого реального шага от белорусской стороны”, - пояснил Вронский.

Он утверждает, что чёткие условия начала переговорного процесса ранее озвучил глава МИД Польши Радослав Сикорский - “конец гибридной атаки и вывоза мигрантов на границу”.

“Здесь есть определенный прогресс, и приток мигрантов в последнее время снизился”, - признал представитель польского МИД.

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Вторым ключевым для переговоров Минска и Варшавы вопросом, по его словам, является выдача нелегального мигранта, от рук которого в начале июня погиб польский пограничник. Вронский заявил, что “есть признаки того, что этот преступник известен белорусской стороне”.

Ранее в ГПК Беларуси выразили готовность провести как одностороннее, так и двустороннее расследование инцидента с гибелью солдата на границе, но лишь в случае получения «конкретных сведений об обстоятельствах трагедии». В ведомстве заявляли, что «по линии погранпредставительской деятельности в адрес Госпогранкомитета содержательных исходных данных и необходимой информации о произошедшем не поступило».

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В свою очередь Сергей Алейник, занимавший тогда пост министра иностранных дел Беларуси, в июне после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что считает Польшу “партнёром” и предложил решение, чтобы Варшава отказалась от планов полностью закрыть границу с Беларусью.

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Через месяц после этого уже новый министр иностранных дел Максим Рыженков заявил, что Беларусь готова вести диалог с властями Польши по ситуации на границе. Он призвал своих польских коллег, а также представителей “любых других организаций” и стран ЕС “приехать на границу, посмотреть, поговорить, подискутировать, наметить какие-то планы”. Он подчеркнул, что Беларусь “готова к диалогу” и сейчас “мяч на польской стороне”.

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