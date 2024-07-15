«Мяч на польской стороне» - МИД Беларуси позвал МИД Польши приехать на границу «подискутировать»

Опубликовано: 15.07.2024 10:57 , Обновлено: 15.07.2024

Министр иностранных дел Максим Рыженков в понедельник, 15 июля, заявил, что Беларусь готова вести диалог с властями Польши по ситуации на границе. Он призвал своих польских коллег, а также представителей "любых других организаций" и стран ЕС "приехать на границу, посмотреть, поговорить, подискутировать, наметить какие-то планы".

Глава белорусского МИД пожаловался на “неприемлемую” позицию польской стороны по ситуации на границе и проблеме нелегальной миграции и попытки “выдвигать политические требования”.

“Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, и Президент на это настроен. Но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. И, наверное, в ее планах продолжение нагнетания напряженности на границе”, - процитировало министра госагентство БЕЛТА.

Действия польских властей на границе Рыженков назвал “абсолютно лихорадочными и бессистемными”, заявив, что они лишь создают “огромные неудобства перевозчикам”, в том числе, польским, а также “гуманитарные проблем для граждан, которые пересекают границу”. Министр также обвинил западные страны в распространении фейков о создании на территории Беларуси “лагерей по подготовке мигрантов к нелегальному пересечению границы”.

“Позиция белорусского руководства однозначна: факты на стол. Если вы знаете, где эти лагеря, если вы знаете представителей правоохранительных органов Беларуси, которые занимаются подобными действиями, - пожалуйста, приезжайте, покажите любую точку на территории Беларуси, и мы вам обеспечим любой доступ”, - предложил глава белорусского МИД.

Рыженков подчеркнул, что за ситуацию на белорусско-польской границей ответственность несут обе стороны, но польская сторона, по его словам, “под различными предлогами уклоняется” от реализации предложений белорусской стороны.

Что происходит на границе Беларуси и Польши?

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце июня президент Польши Анджей Дуда в ходе официального визита в Китай проинформировал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о непростой ситуации, которая складывается на польско-белорусской границе. Польский лидер пожаловался на “эскалацию действий против Польши” и заявил, что такая ситуация “вынуждает наше общество напрягаться в вопросе границы, а также ее пересечения”.

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Уже в начале июля в Пекин с официальным визитом отправился министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Он отправился туда сразу же по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Астане. На полях саммита он также принимал участие в неформальных переговорах президента Беларуси Александра Лукашенко с Си Цзиньпином.

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Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 июня сообщил, что власти сейчас рассматривают вопрос полного закрытия всех действующих погранпереходов на границе с Беларусью. Пока жена границе лишь последовательно ужесточают действующие ограничения - как для простых людей, пересекающих границу на личных авто (им с начала июля запретили провозить многие товары даже для собственных нужд и перестали оформлять возврат НДС), так и для грозоперевозчиков, которых стали более тщательно проверять польские таможенники.

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