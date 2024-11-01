Еще один претендент в президенты Беларуси подал документы в ЦИК

Опубликовано: 01.11.2024 18:30 , Обновлено: 01.11.2024

Виктор Кулеш 1 ноября подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Беларуси для регистрации инициативной группы по выдвижению себя кандидатом в президенты на выборах в январе.

Кулеш принес документы лично. И, вероятно, он последний, кто это сделал, так как 1 ноября ЦИК завершает прием документов о регистрации инициативных групп.

Кто такой Виктор Кулеш, не известно. Его тезка работает в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка профессором кафедры общей биологии и ботаники. Но по единственному представленному Центризбиркомом фото сложно определить, он это или нет.

Кто еще планирует участвовать в президентских выборах

Ранее Telegraf.news писал, что Центризбирком зарегистрировал 31 октября инициативные группы по выдвижению на пост президенты страны:

главы Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олега Гайдукевича,

начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой,

председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка.

ЦИК зарегистрировал инициативные группы Гайдукевича, Чемодановой и Хижняка

29 октября на заседании ЦИК зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко. Там же отказали в регистрации двум другим претендентам на пост главы государства.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси

Также мы рассказывали, что 31 октября документы в Центризбирком для участия в президентских выборах подала могилевская предпринимательница Диана Ковалева.

Могилевская предпринимательница Ковалева принесла документы в ЦИК для участия в выборах президента

В этот же день это сделали политик Анна Канопацкая, первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии (КПБ) Беларуси Сергей Сыранков и генерал-майор Сергей Бобриков. ЦИК пока не решил, регистрировать инициативные группы Ковалевой, Канопацкой, Бобрикова и Сыранкова или нет.

Генерал-майор Бобриков подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси