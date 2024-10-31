ЦИК зарегистрировал инициативные группы Гайдукевича, Чемодановой и Хижняка
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси 31 октября зарегистрировала инициативные группы граждан в поддержку выдвижения Олега Гайдукевича, Ольги Чемодановой и Александра Хижняка на пост президента страны.
Глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Хижняк и начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Чемоданова подали документы в ЦИК вчера, 30 октября.
Кто еще планирует участвовать в президентских выборах
Ранее Telegraf.news сообщал, что 31 октября документы в Центризбирком для участия в президентских выборах подала могилевская предпринимательница Диана Ковалева.
Могилевская предпринимательница Ковалева принесла документы в ЦИК для участия в выборах президента
Также сегодня это сделали политик Анна Канопацкая и генерал-майор Сергей Бобриков.
Генерал-майор Бобриков подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси
А 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.
ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси