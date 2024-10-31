ЦИК зарегистрировал инициативные группы Гайдукевича, Чемодановой и Хижняка

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Опубликовано: 31.10.2024 15:39 , Обновлено: 31.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси 31 октября зарегистрировала инициативные группы граждан в поддержку выдвижения Олега Гайдукевича, Ольги Чемодановой и Александра Хижняка на пост президента страны.

Глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Хижняк и начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Чемоданова подали документы в ЦИК вчера, 30 октября.

Фото: БелТА

Кто еще планирует участвовать в президентских выборах

Ранее Telegraf.news сообщал, что 31 октября документы в Центризбирком для участия в президентских выборах подала могилевская предпринимательница Диана Ковалева.

Могилевская предпринимательница Ковалева принесла документы в ЦИК для участия в выборах президента

Также сегодня это сделали политик Анна Канопацкая и генерал-майор Сергей Бобриков.

Генерал-майор Бобриков подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси

А 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси