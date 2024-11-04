ЦИК разрешил собирать подписи 7 претендентам на пост президента Беларуси. Кто эти люди?

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Опубликовано: 04.11.2024 17:06 , Обновлено: 04.11.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси на своем заседании 4 ноября зарегистрировала еще три инициативные группы претендентов на пост президента Беларуси. А двум - отказала. Таким образом, собирать подписи должны семь кандидатов в кандидаты на пост главы государства.

Так, сегодня Центризбирком зарегистрировал инициативную группу Анны Канопацкой . Она родилась в 1976 году, по информации ЦИК, беспартийная и живет в Минске, является индивидуальным предпринимателем.

Также до стадии сбора подписей допустили Сергея Бобрикова , который состоит в партии «Белая Русь», тоже живет в Минске и работает заместителем начальника консультативного отдела Министерства обороны. Родился Бобриков в 1962 году.

И еще сегодня зарегистрировали инициативную группу Сергея Сыранкова 1983 года рождения. Это первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ), живет в столице.

А отказали в регистрации могилевской предпринимательнице Диане Ковалевой по причине “недостаточного количества членов инициативной группы” и Виктору Кулешу, который, по информации ЦИК, подал только заявление без списка членов инициативной группы.

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Напомним, 31 октября ЦИК зарегистрировал инициативные группы граждан в поддержку выдвижения Олега Гайдукевича , Ольги Чемодановой и Александра Хижняка на пост президента страны.

Гайдукевич родился в 1977 году, он является заместителем председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и председателем Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ). Живет в Минске.

Чемоданова живет в деревне Боровляны Минского района, работает начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома. Кроме того, она председатель минской городской организации Белорусского союза женщин (БСЖ). В какой-либо партии не состоит, родилась в 1977 году.

Хижняк сейчас находится на должности директора научно-проектного республиканского унитарного предприятия “Белниипградостроительства”, живет в Минске. Также он председатель Республиканской партии труда и справедливости, а родился в 1978 году.

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29 октября ЦИК зарегистрировал инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко . Он беспартийный, родился в 1954 году.

Таким образом, собирать подписи за свое выдвижение в кандидаты в президенты должны семь человек: Лукашенко, Хижняк, Чемоданова, Гайдукевич, Сыранков, Бобриков и Канопацкая.

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Делать это можно с 7 ноября по 6 декабря . А регистрация кандидатов в президенты продлится с 22 по 31 декабря.

Ранее Telegraf.news писал, что в ЦИК 1 ноября начал работать информационно-справочный центр. Туда могут обратиться белорусы, у которых есть вопросы о предстоящих президентских выборах. Как сообщили в Центризбиркоме, люди могут задать вопросы об организации и проведении этой электоральной кампании.

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