"Надо достать и положить" - Лукашенко предупредил конкурентов на выборах, чтобы были "очень аккуратными"

Опубликовано: 29.10.2024 16:42 , Обновлено: 29.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября предупредил конкурентов на предстоящих выборах, чтобы были "очень аккуратными". По словам действующего главы государства, важно то, что будет за плечами у кандидатов.

“Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить… Уже не то что губернаторы - народ не примет. Людям надо достать и положить”, - заявил Лукашенко.

Он считает, что “это правильно” в преддверии выборов. “Поэтому, идя в президентскую кампанию (я же вас представляю, власть), мы должны народу сказать”, - добавил президент, не уточнив, что именно сказать.

Фото: president.gov.by

Предупреждение для кандидатов в президенты

“Если кто-то со старым багажом сюда на выборы пытается выйти, надо быть очень аккуратным. Я, может быть, и не должен это говорить. Но, тем не менее, все, кто сегодня хочет, а таких уже немало, - это же люди, которые при нас - даже не при мне - выросли”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

По мнению главы государства, на выборы надо идти с установкой “что ты сделаешь и насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы”.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко назвал свое главное предвыборное обещание и рассказал, кого, по его мнению, “высасывает” председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

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Также 29 октября стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании ЦИК.

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