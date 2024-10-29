"Надо достать и положить" - Лукашенко предупредил конкурентов на выборах, чтобы были "очень аккуратными"
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября предупредил конкурентов на предстоящих выборах, чтобы были "очень аккуратными". По словам действующего главы государства, важно то, что будет за плечами у кандидатов.
“Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить… Уже не то что губернаторы - народ не примет. Людям надо достать и положить”, - заявил Лукашенко.
Он считает, что “это правильно” в преддверии выборов. “Поэтому, идя в президентскую кампанию (я же вас представляю, власть), мы должны народу сказать”, - добавил президент, не уточнив, что именно сказать.
Предупреждение для кандидатов в президенты
“Если кто-то со старым багажом сюда на выборы пытается выйти, надо быть очень аккуратным. Я, может быть, и не должен это говорить. Но, тем не менее, все, кто сегодня хочет, а таких уже немало, - это же люди, которые при нас - даже не при мне - выросли”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.
По мнению главы государства, на выборы надо идти с установкой “что ты сделаешь и насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы”.
Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко назвал свое главное предвыборное обещание и рассказал, кого, по его мнению, “высасывает” председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
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Также 29 октября стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании ЦИК.
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