"Надо будет прыгать" - Лукашенко назвал свое главное предвыборное обещание. За какое "высасывание" упрекнул главу Минска?

Опубликовано: 29.10.2024 13:23 , Обновлено: 29.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября назвал свое главное предвыборное обещание и рассказал, кого, по его мнению, "высасывает" председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

“Надо крестьянам помогать. Знаете, людей все меньше и меньше [на селе]. Владимир Евгеньевич [Кухарев] высасывает из села все, что можно, в Минск. Уже 2 млн человек. Все дальше и дальше”, - передала слова главы государства его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

Лукашенко потребовал “отдачу для села, потому что людей-то кормить надо”. “Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно”, - заявил он, не уточнив, о чем конкретно речь.

При этом, как передала пресс-служба, президент сказал о качестве белорусских продуктов питания, которое, с его слов, ценится за границей. “Поэтому мы научились это делать. Но пока мы вот вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгать не можем. А надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период”, - заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси сообщила, что 26 октября получила документы о регистрации инициативной группы Александра Лукашенко для выдвижения его на пост президента на предстоящих выборах.

ЦИК получил документы о регистрации инициативной группы Лукашенко для участия в президентских выборах