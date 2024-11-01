ЦИК предложил белорусам задать вопросы о президентских выборах. Когда звонить?

Опубликовано: 01.11.2024 13:52 , Обновлено: 01.11.2024

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси 1 ноября начал работать информационно-справочный центр. Туда могут обратиться белорусы, у которых есть вопросы о предстоящих президентских выборах.

Как сообщили в ЦИК, люди могут задать вопросы об организации и проведении этой электоральной кампании. Звонки принимают в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8-017-371-04-93.

Ранее Telegraf.news писал, что Центризбирком зарегистрировал 31 октября инициативные группы по выдвижению на пост президенты страны:

главы Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олега Гайдукевича,

начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой,

председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка.

ЦИК зарегистрировал инициативные группы Гайдукевича, Чемодановой и Хижняка

29 октября на заседании ЦИК зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко. Там же отказали в регистрации двум другим претендентам на пост главы государства.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси