ЦИК принял документы о регистрации инициативной группы еще одного претендента в президенты Беларуси

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Опубликовано: 31.10.2024 17:39 , Обновлено: 31.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси 31 октября приняла документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Сергея Сыранкова кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах. Он является первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии (КПБ) Беларуси.

Сегодня Сыранков уже четвертый, кто принес свои документы в ЦИК для регистрации инициативной группы. Сделал он это лично.

Фото: БелТА

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Сыранков родился 14 августа 1983 года в городском поселке Краснополье Могилевской области. Окончил Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова по специальности «английский язык, немецкий язык», а также Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление и идеология».

Избирался депутатом Краснопольского районного Совета депутатов 26-го и 28-го созывов, Могилевского областного Совета депутатов 28-го созыва и депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

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Ранее Telegraf.news писал, что ЦИК зарегистрировал 31 октября инициативные группы граждан в поддержку выдвижения на пост президенты страны:

главы Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олега Гайдукевича,

начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой,

председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка.

ЦИК зарегистрировал инициативные группы Гайдукевича, Чемодановой и Хижняка

Кто еще планирует участвовать в президентских выборах

Ранее Telegraf.news сообщал, что 31 октября документы в Центризбирком для участия в президентских выборах подала могилевская предпринимательница Диана Ковалева.

Могилевская предпринимательница Ковалева принесла документы в ЦИК для участия в выборах президента

Также сегодня это сделали политик Анна Канопацкая и генерал-майор Сергей Бобриков.

Генерал-майор Бобриков подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси

А 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси