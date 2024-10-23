ЦИК назвал дату выборов президента Беларуси в 2025 году

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Опубликовано: 23.10.2024 10:47 , Обновлено: 23.10.2024

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси назвали дату выборов президента страны в 2025 году. Ее 23 октября определили депутаты Палаты представителей Национального собрания.

По информации ЦИК, выборы президента в Беларуси назначили на 26 января 2025 года . Это последнее воскресенье месяца.

Кто выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства, пока не известно. Это будут седьмые президентские выборы в Беларуси.

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Ранее Telegraf.news писал, что действующий президент Александр Лукашенко 19 октября в Воложине предложил одному из чиновников стать следующим главой государства.

Лукашенко предложил одному из чиновников стать следующим президентом. Что ответил?

«Чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни»

10 сентября Лукашенко на совещании по подготовке к выборам потребовал, чтобы электоральная кампания «не нарушила привычный ритм жизни» белорусов, сообщили в Администрации президента.

«Надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования. И периода, на который ляжет электоральная нагрузка, поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны», — заявил он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что, по словам Лукашенко, белорусы уже должны готовиться к тому, что в стране будет «другой» президент. 10 августа действующий глава государства заверил, что это произойдет не из-за его желания покинуть пост, а из-за жизненных обстоятельств.

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В свою очередь экс-председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в июле рассказала, какими, по ее видению, будут выборы президента Беларуси в 2025 году: кто выдвинет кандидатов, а кто вряд ли дойдет до этого этапа.

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