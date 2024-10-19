Лукашенко предложил одному из чиновников стать следующим президентом. Что ответил?

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Опубликовано: 19.10.2024 14:18 , Обновлено: 19.10.2024

Президент Беларуси Лукашенко в субботу, 19 октября, в Воложине, куда он прилетел для участия в "Дажынках-2024", пообщался не только с участниками фестиваля-ярмарки, но и со своими подчинёнными - руководством Минского областного исполнительного комитета и другими чиновниками. Одному из них Лукашенко предложил примерить на себя роли главы государства. предложил одному из чиновников стать следующим президентом. Что ответил?

Так, обращаясь к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину, Лукашенко похвалил руководителя региона за неплохи показатели работы, но предупредил, что в следующем году “жим будет очень жестоким” во многих сферах, в том числе, в сельском хозяйстве и потребовал “подтянуть дисциплину”.

Лукашенко задался вопросом, останется ли Турчин руководителем области в следующем году, после президентских выборов, и предположил, что следующим президентом будет уже не он, а, к примеру, Александр Косинец, возглавлявший в своё время его Администрацию и работавший помощником президента, а до того - возглавлявший Витебский облисполком.

“Ты его не оставишь, если будешь президентом?” - поинтересовался Лукашенко, обращаясь к Косинцу, занимающему сейчас пост зампредседателя ВНС. Тот, в свою очередь, заявил, что это место останется за действующим президентом.

Небольшой отрывок из беседы Лукашенко с чиновниками в Воложине опубликовал Telegram-канал “Пул Первого”.

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