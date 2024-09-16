Карпенко предупредил белорусов о "сюрпризе" на выборах президента в 2025 году. Но не всех

Опубликовано: 16.09.2024 09:05 , Обновлено: 16.09.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси вступила в "активную фазу" подготовки к президентским выборам 2025 года. Об этом заявил её председатель Игорь Карпенко. Он рассказал, кого из белорусов на выборах "будет ждать сюрприз".

Карпенко, выступая в эфире гостелеканала СТА, напомнил о том, что президентские выборы 2025 года должны состояться “не позднее 20 июля”. Точную дату пока не озвучивают. Как пояснил глава ЦИК, её предстоит утвердить Палате представителей Национального собрания, которая уже во вторник, 17 сентября, откроет свою осеннюю сессию.

“Мы в ближайшее время после открытия сессии начнем соответствующие консультации с депутатским корпусом”, - сообщил Карпенко.

Пока же, по его словам ЦИК занимается доработкой “визуальной концепции избирательной кампании”, которую также ещё предстоит утвердить официально, а совместно с белорусским МИД ведутся обсуждения того, какие организации и страны пригласить на выборы в качестве наблюдателей.

А вот определённый “сюрприз” глава ЦИК пообедал “молодым избирателям, которые впервые будут голосовать на выборах”. Что именно под этим подразумевается, Карпенко не уточнил.

Ранее Telegraf.news сообщил, что ЦИК уже определил четыре даты, в которые в стране могут быть проведены следующие президентские выборы. Они намечены на 2025 год и, согласно действующему законодательству, должны состояться не позднее 20 июля. Однако, озвучивать конкретные даты, пусть и ориентировочные, глава ЦИК пока отказался.

В ЦИК определились с четырьмя возможными датами президентских выборов в Беларуси