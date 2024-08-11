Лукашенко призвал белорусов готовиться к "другому" президенту из "нового поколения". Когда?

Опубликовано: 11.08.2024 09:27 , Обновлено: 11.08.2024

Александр Лукашенко 10 августа во время поездки в Шкловском районе заявил, что белорусы уже должны готовиться к тому, что в Беларуси будет "другой" президент. Однако заверил, что это произойдет не из-за желания покинуть пост, а из-за жизненных обстоятельств.

“Я уже публично начинаю говорить всем вам. Вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю - завтра я вас брошу, послезавтра и прочее… Ну, всякое же в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все”, - пояснил он свою мысль.

По его словам, власти Беларуси уже начали готовить “новое поколение”, передает пресс-служба.

“Я знаю свои риски. Прежде чем уйти, ты должен оставить… Вот уйду, и когда я тут буду где-нибудь в деревне жить с вами рядом - приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало”, - заявил Александр Лукашенко.

Это не первое его заявление за несколько лет о том, что в Беларуси может появиться новый президент. Но сроки он не называл. Тем не менее, в феврале 2024 года Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на следующий срок.

«Пойду-пойду-пойду. Передайте им [оппозиции], что пойду!», — сказал он, сообщила пресс-служба

Напомним, президентские выборы должны пройти в Беларуси в 2025 году. По словам главы Центризбиркома Игоря Карпенко, их нужно провести «не позднее 20 июля».

Ранее Telegraf.news сообщил, что, по словам бывшей главы ЦИК Лидии Ермошиной, конкурентов из оппозиции у Александра Лукашенко не будет. «Может, будет парочка, ну, скажем так, эдаких городских или республиканских сумасшедших, но это буквально на первом уровне, на уровне подачи документов. До кандидатства эти люди вряд ли дойдут», — отметила Ермошина.

«Может, парочка республиканских сумасшедших» — Ермошина спрогнозировала, как пройдут выборы президента Беларуси