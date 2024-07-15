"Может, парочка республиканских сумасшедших" - Ермошина спрогнозировала, как пройдут выборы президента Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.07.2024 10:07 , Обновлено: 15.07.2024

Экс-председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина рассказала, какими, по ее видению, будут выборы президента Беларуси в 2025 году: кто выдвинет кандидатов, а кто вряд ли дойдет до этого этапа.

Сначала в интервью обозревателю телеканала СТВ Алене Сыровой Ермошина порассуждала, пойдет ли на предстоящие выборы действующий президент Александр Лукашенко. “Я думаю, он прекрасно понимает, что других нет, они пока еще не выросли. Поэтому (я горячо в это верю), надеюсь, почти на 90% уверена, что все-таки он будет участвовать в выборах”, - спрогнозировала экс-глава ЦИК.

Она продолжила, что “оголтелой оппозиции не будет однозначно” на предстоящей президентской кампании. “Может, будет парочка, ну, скажем так, эдаких городских или республиканских сумасшедших, но это буквально на первом уровне, на уровне подачи документов. До кандидатства эти люди вряд ли дойдут”, - отметила Ермошина.

В то же время, по ее словам, президентские выборы в 2025 году будут “альтернативными”. “И тут нам в помощь наши партии. Есть четыре политические партии”, - сказала бывший председатель ЦИК.

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Ермошина также предположила, что своего кандидата выдвинет “очень крупная, очень авторитетная и имеющая в определенном плане политическое влияние” организация - Федерация профсоюзов Беларуси.

Экс-глава Центризбиркома отдельно подчеркнула, что до “безальтернативных [выборов] не дойдет”. “Кто сказал, что альтернативщики – это обязательно враги? Наоборот, у нас пример с ЛДП, который я привела с лидерами, он, собственно говоря, показывает, что с 2001 года участие [партии] осуществляется”, - дополнила Ермошина.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президентские выборы в Беларуси должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. «Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости (как это было и в прошлые годы) давить, административный ресурс использовать”, - заявил в разговоре с нынешним главой ЦИК Игорем Карпенко Александр Лукашенко.

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Также мы писали о «концепции цифровизации», которую белорусский ЦИК запланировал внедрить в электоральные кампании. Так, Карпенко рассказал в июне, что эта инициатива включает разработку информационной системы, которая охватит все стадии избирательного процесса. В создании единого регистра примут участие МВД, отделы ЗАГС, Вооруженные Силы Беларуси.

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