Белорусы стали жаловаться на отмену автобусных рейсов из Вильнюса в Минск. Что происходит?

Опубликовано: 19.02.2024 12:57 , Обновлено: 19.02.2024

Белорусы, планировавшие поездку в соседнюю Литву, на этой неделе столкнулись с проблемой: перевозчики начали отменять международные рейсы из Вильнюса в Минск.

В частности, перевозчик Expressbus отменил свой ночной рейс из Вильнюса в Минск, запланированный на следующее воскресенье, 25 февраля. Скриншотом информационного смс-сообщения, которую выслал своим несостоявшимся клиентам перевозчик, поделилсячитатель портала Tochka.by .

Отмену маршрутки перевозчик объяснил “техническими причинами”, пообещав вернуть деньги в полном объёме. В чём именно заключалась “техническая причина”, перевозчик не уточнил.

Скриншот читателя Tochka.by

Впрочем, о полной отмене автобусного сообщения между Минском и Вильнюсом пока не идёт: на официальном сайте Expressbus по-прежнему идёт бронирование и заказ стандартных туров в столицу соседнего государства и трансфер до Вильнюсского аэропорта. Впрочем, есть на сайте уточнение: в настоящее время временно не осуществляются двухдневные шоп-туры в Вильнюс (причину компания также не указала).

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О возможных проблемах для белорусских перевозчиков в ближайшем будущем стало известно в начале февраля. Тогда руководитель литовского Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил об ужесточении контроля за перевозчиками. По его словам, нелегальные водители, перевозящие пассажиров в Беларусь и из Беларуси в Литву, могут лишиться виз.

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Кроме того, как сообщал Телеграф, в конце января правительство Литвы одобрило предложение ужесточить проверку прибывающих в страну белорусов, а Комиссия по национальной безопасности Литвы внесла предложение правительству о закрытии еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь о КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Беларусью. Какие?

В самой Литве эту новость далеко не все встретили с восторгом. Так, мэр литовского курортного города Друскининкай Ричардас Малинаускас раскритиковал власти страны за это предложение и заявил, что это негативно скажется на бизнесе города, расположенного всего в десяти километрах от белорусской границы, и создаст дополнительные проблемы для людей, чьи родственники живут по ту сторону границы.

«Дополнительное бремя» — Мэр Друскининкая раскритиковал предложение Литвы закрыть два КПП на границе с Беларусью