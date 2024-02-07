«Дополнительное бремя» - Мэр Друскининкая раскритиковал предложение Литвы закрыть два КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 07.02.2024 09:56 , Обновлено: 07.02.2024

Мэр литовского курортного города Друскининкай Ричардас Малинаускас раскритиковал власти страны за предложение закрыть ещё два пункта пропуска на границе с Беларусью. По его словам, это негативно скажется на бизнесе города, расположенного всего в десяти километрах от белорусской границы, и создаст дополнительные проблемы для людей, чьи родственники живут по ту сторону границы.

Малинаускас отметил, что как глава администрации курортного города, он предпочитает “не ввязываться в геополитические вопросы”, и выступил за то, чтобы к ним “приезжали отдыхать, лечиться все желающие, доброжелательно настроенные люди”.

“Доброжелательностью должны заниматься спецслужбы. А изоляция, закрытие – с позиции мэра – отрицательное действие. С точки зрения безопасности страны – это не моя сфера”, – процитировал Малинаускаса литовский портал delfi.lt.

По словам градоначальника, закрытие КПП для местного бизнеса станет новым “препятствием” и “барьером”, “дополнительным бременем, проблемой и трудностью”. По его мнению, подобными действиями, равно как и закрытием для белорусов санатория “Беларусь” в Друскининкае из-за западных санкций, власти Литвы “не демонстрируют приятное сотрудничество с соседями, народами”, а “допускают глупые ошибки” и “мешают въезду простых людей”.

Схожее мнение выразил мэра Вильнюсского района Роберт Духневич, который призвал власти страны предусмотреть возможность хотя бы для жителей приграничья посещать родственников, живущих в соседнем государстве.

“Мы должны понять, что эти территории на границе тесно связаны родством, и родственники наших граждан живут там в силу определенных исторических причин. Речь идет не о людях, которые ездят за покупками, они ездят к своим семьям, к людям старшего возраста. Мы должны сделать так, чтобы проезд не был тотально ограничен, у людей должна быть возможность общаться с членами семьи”, – заявил Духневич.

Напомним, накануне Комиссия по национальной безопасности Литвы внесла предложение правительству страны о закрытии еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь о КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Беларусью. Какие?

После закрытия двух предыдущих КПП на белорусско-литовской границе («Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус») летом прошлого года в Министерстве иностранных дел Беларуси обвинили власти соседнего государства в «политически мотивированном желании создать препятствия для собственных граждан, в том числе регулярно посещающих Беларусь в рамках безвизового режима».

МИД Беларуси пообещал действовать «в интересах жителей соседних стран» в ответ на закрытие КПП Литвой