В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Беларусью. Какие?

Опубликовано: 06.02.2024 15:33 , Обновлено: 06.02.2024

Комиссия по национальной безопасности Литвы внесла предложение правительству страны о закрытии еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь о КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны - «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Такое предложение члены комиссии озвучили во вторник, 6 февраля.

Как сообщил литовский портал lrt.lt, Комиссия по нацбезопасности рассмотрела предложения уполномоченных ведомств по снижению “рисков, связанных с увеличением транзитных потоков через Литву и Беларусь, деятельностью разведывательных служб и служб безопасности” Беларуси, а также отчёты по контролю за перевозкой санкционных товаров и контрабанды. На основании этих данных Комиссия обратилась к Кабинету министров со следующими требованиями:

закрыть КПП “Лаворишкес” (“Котловка”) и “Райгардас” (“Привалка”) для движения пешеходов, велосипедистов и любых других видов транспорта, а также для перемещения товаров;

ограничить посадку и высадку пассажиров в железнодорожном пункте пропуска “Кена”;

уменьшить количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам на регулярные автобусные перевозки.

Свои предложения члены комиссии аргументировали тем, что “за последнее время поток белорусских граждан увеличился примерно на 50%”, что, по их словам, требует “оптимизации процесса управления этими потоками”, а также дополнительной “концентрации технических средств” и “ещё более детального досмотра” людей, транспортных средств и товаров на границе.

[info_b]В августе 2023 года власти Литвы закрыли два КПП на границе с Беларусью: Шумскас (Лоша — с белорусской стороны) и Твярячюс (Видзы). Как следствие, в настоящее время пересечь белорусско-литовскую границу на легковом и грузовом транспорте можно через один из четырёх КПП:

Лаворишкес (с белорусской стороны - Котловка);

Мядининкай (Каменный Лог);

Шальчининкай (Бенякони);

Райгардас (Привалка).[/info_b]

Отметим, что вопрос о закрытии еще нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью в Литве поднимается не впервые. В ноябре такое предложение уже озвучивал председатель комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге. Однако тогда замминистра внутренних дел Литвы Виталиюс Дмитриевас дал понять, что необходимости в закрытии новых пунктов пропуска в МВД пока не видят.

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Ранее Телеграф сообщил, что замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук в ноябре прошлого года сравнил власти Литвы с “дворовой шпаной” и обвинил их в том, что они не дают Беларуси пользоваться своей собственностью, а также пригрозил ответными “зеркальными” мерами по отношению к литовцам.

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Тем временем правительство Литвы в январе запретило своим военнослужащим и уставным государственным служащим ездить в Беларусь, а также в Россию и Китай по личным делам. Такое решение литовские депутаты приняли по итогам слушаний Комитета национальной безопасности и обороны (заседание комитета проводили в закрытом формате).

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