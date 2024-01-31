Правительство Литвы приказало пограничникам проводить «детальную проверку» белорусов

Опубликовано: 31.01.2024 18:39 , Обновлено: 31.01.2024

Правительство Литвы в среду, 31 января, одобрило предложение продлить ограничения, действующие в отношении граждан России, еще на один год, а также ужесточить проверку прибывающих в страну белорусских граждан.

«В случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по шенгенской визе сотрудники Государственной пограничной службы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку», сказано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, сообщил портал Литовского национального радио и телевидения.

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В начале января голосов не набрали

9 января мы рассказали, как председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас признал, что «парламенту все еще не хватает голосов для ужесточения ограничений для граждан Беларуси, чтобы санкции по отношению к ним сделать такими же, какие применяются к россиянам».

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Ограничительные меры ввели прошлой весной

Напомним, сейм Литвы 4 апреля 2023 года принял закон «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины». Из итоговой версии документа литовские депутаты исключили положения о запрете для белорусов подавать заявления на гражданство, но при этом оставили ряд ранее не действовавших ограничений. Санкции ввели с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 года и уточнили, что, при необходимости, они могут продлеваться.

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