Штраф до 3,5 тыс. евро плюс лишение визы. В Литве предложили ужесточить наказание для белорусских перевозчиков

Опубликовано: 09.02.2024 16:28 , Обновлено: 09.02.2024

Нелегальные водители, перевозящие пассажиров в Беларусь и из Беларуси в Литву, могут лишиться виз, заявил 9 февраля руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас. И рассказал, за что.

По словам руководителя Литовской администрации транспортной безопасности Генюса Лукошюса, за последние полгода было проверено более шести десятков автобусов, перевозящих людей в Беларусь, и «лишь единицы обходились без нарушений».

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«Из 64 проверок выявили 25 случаев, когда у автобусов не было необходимого разрешения на поездку», – сказал Лукошюс.

А Виткаускас в интервью Радио ЛРТ заявил:

«Мы можем говорить об аннулировании виз для водителей, если увидим, что случаи повторяются».

По его словам, нелегальные перевозчики выявляются, сокращение проверок не планируется.

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Сейчас за нарушение правил перевозки пассажиров в Литве предусмотрены штрафы от 2,5 тыс. до 3 тыс. евро, а за повторное нарушение – от 3 до 3,5 тыс. евро.

В настоящее время между Литвой и Беларусью существует 58 маршрутов, сообщил портал lrt.lt. И добавил, что Литва планирует сократить количество разрешений на международные пассажирские перевозки с Беларусью примерно наполовину, поскольку количество людей, пересекающих границу, растет.

Ранее Телеграф писал, что комиссия по национальной безопасности Литвы внесла предложение правительству страны о закрытии еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь о КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Такое предложение члены комиссии озвучили 6 февраля.

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