Африканские страны предложили Путину амнистию, взамен на вывод ядерного оружия из Беларуси

Опубликовано: 16.06.2023 08:03 , Обновлено: 13.11.2024

Лидеры ряда африканскиех стран предложили своё посредничество в конфликте между Россией и Украиной. В числе "мер по укреплению доверия", озвученных в проекте предлагаемого рамочного соглашения - вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси в обмен на приостановку действия ордера Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина.

Как сообщило агентство Reuters, на днях делегация из лидеров Замбии и Союза Коморских островов, а также премьер-министра Египта во главе с президентом Сенегала Маки Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосом отправятся в Киев, а затем - в Санкт-Петербург. По данным агентства, у делегации запланированы встречи в том числе и с главами государств Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В рамочном документе (который не был официально обнародован, но который, как утверждает Reuters, есть в распоряжении агентства) говорится о том, что целью миссии является “поощрение важности мира” и “побуждение сторон к дипломатическому процессу переговоров”.

В документе указан ряд мер, которые, по мнению лидеров африканских стран, могут быть предложены на первом этапе мирных переговоров. В их числе - вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановка исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление экономических санкций.

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“Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира”, - говорится в документе.

После заключения соглашения о прекращении боевых действий, по мнению авторов этого документа, должны последовать переговоры между Россией и западными странами, на которых стороны должны будут рассмотреть такие вопросы, как развертывание систем вооружений средней дальности, тактических ядерных вооружений и систем биологического оружия.

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Напомним, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, который обязывает 123 государства-члена Римского статута арестовать российского президента и передать его в Гаагу (Нидерланды) для суда, если он ступит на их территорию. Это поставило под вопрос участие Путина в саммите стран БРИКС, который должен пройти в августе в ЮАР.

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Между тем, Россия все обвинения со стороны МУС в адрес Путина отрицает, а сам ордер на арест в Кремле назвали «возмутительным» и «недействительным» для России.

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