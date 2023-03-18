В МУС рассказали, когда смогут арестовать и судить Путина

Опубликовано: 18.03.2023 12:23 , Обновлено: 18.03.2023

Источники в Международном уголовном суде (МУС) сообщили, что вероятность ареста президента России Владимира Путина пока остаётся низкой.

Источники в МУС считают, что, по их мнению, сейчас “очень маловероятно”, что Путин отправится в какую-либо страну, которая в настоящее время одобрила Римский статут.

В свою очередь, главный прокурор МУС заявил, что ордер на арест Путина станет первым шагом множества других расследований. Карим Хан назвал выдачу МУС ордера на арест президента России Владимира Путина - “важным событием” для международного правосудия.

Ордер стал “первым случаем, когда главе государства из P5 было предъявлено обвинение” международным судом, сказал Хан, имея в виду пятерку постоянных членов Совета безопасности ООН. “Статья 27 Римского статута предельно ясно дает понять, что официальное положение физического лица не влияет на позицию суда. Независимые судьи суда также сочли целесообразным выдать ордер”, - рассказал Карим Хан.

Суд не проводит заочные судебные процессы, поэтому обвиняемые должны быть либо переданы Москвой, либо арестованы за пределами России. Но судьи МУС могут разрешить слушания по утверждению – это, когда судьи оценивают доказательства перед судебным разбирательством. И такие процессы могут проходить без обвиняемых, уточнил Хан.

В интервью корреспонденту CNN Клариссе Уорд главный прокурор МУС рассказал, что уверен, что Владимир Путин предстанет перед судом. Он напомнил об исторических судебных процессах над нацистскими военными преступниками, а также над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем и бывшим либерийским лидером Чарльзом Тейлором.

“Все они были могущественными личностями, и все же они оказались в залах суда”, - сказал он.

Созданный для рассмотрения дел о геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, МУС известен как мировой “суд последней инстанции”. Только 123 страны являются полноценными участниками договора, который привел к созданию суда. Однако такие крупные государства, как Россич, Соединенные Штаты и Китай его юрисдикцию не признают. Россия, кстати, вышла из договора о МУС в соответствии с директивой, подписанной самим Путиным ещё в 2016 году.

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина обязывает 123 государства-члена Римского статута арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию.

Россия отрицает, что ее войска совершали зверства во время войны, а в Кремле заявили, что ордер на арест Путина “возмутительный” и “недействительный” для России.