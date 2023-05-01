В ЮАР предупредили об аресте, если Путин прилетит на саммит БРИКС

Опубликовано: 01.05.2023 13:08 , Обновлено: 01.05.2023

Президент России Владимир Путин будет арестован, если он ступит на территорию Западно-Капской провинции Южной Африки во время ожидаемого визита на саммит стран БРИКС в августе. Об этом заявил глава провинции.

“Путин последовательно и жестоко подрывал свободы украинского народа и тех в его собственной стране, кто осмеливается занимать принципиальную позицию против его жестоких действий”, - заявил губернатор Алан Винде, оппозиционный политик от партии “Демократический альянс” (DA), которая получила на прошлых выборах большинство в провинции.

Напомним, что Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина, который, как ожидается, примет участие в конференции БРИКС в Западно-Капской провинции.

[info_b]БРИКС - это блок развивающихся экономик, в который входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.[/info_b]

Президент Сирил Рамафоса заявил ранее на этой неделе, что его правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) приняла решение выйти из МУС. Но его офис немедленно отозвал эти комментарии, заявив, что это была ошибка и Южная Африка останется участницей Римского статута.

В то же время, власти страны дали понять, что не хотят ареста президента РФ, что вызвало недовольство оппозиции.

“Даже несмотря на этот ордер на арест, национальное правительство, по-видимому, намерено продвигаться вперед и принять президента Путина на саммите БРИКС в Южной Африке. Это неприемлемо и достойно сожаления”, - заявил Винде.

Он сказал, что если Путин приедет в Западный Кейп, правительство провинции распорядится о его аресте сотрудниками спецподразделения правоохранительных органов, финансируемого правительством Западного Кейпа (LEAP), главной задачей которого является снижение криминальных преступлений в провинции.

“Если южноафриканской полицейской службе не будет дано указаний действовать, это сделаем мы”, - пообещал он.

Винде заявил, что его провинция, в которую входит туристический город Кейптаун, будет не только бороться за основные права и свободы южноафриканцев, но и готова проявить солидарность с Украиной, выступив против грубой силы, применяемой Россией против ее гражданского населения.

“Я крайне обеспокоен тем, что национальное правительство ЮАР полностью сосредоточено на принятии мер по обеспечению свободы Владимира Путина, вместо того, чтобы сосредоточиться на обеспечении свобод для южноафриканцев, многие из которых не свободны от страха и еще не достигли экономической свободы за 29 лет существования нашей демократии”, - сказал он.

Тем временем, стало известно, что власти ЮАР рассматриваю проведение саммита БРИКС в смешанном формате. Это позволит президенту России принять в нем участие по уже привычной для него и часто используемой даже внутри РФ видеосвязи.

Издание The Times сообщило, что власти ЮАР даже неформально предупредили Владимира Путина, что будут вынуждены его арестовать в случае визита.

“ЮАР пригласит Путина принять участие в саммите через Zoom, а не лично, после того, как Претория обратилась за юридической консультацией относительно своих обязательств арестовать российского лидера, которому Международный уголовный суд предъявил обвинения в военных преступлениях”, - сообщило издание.