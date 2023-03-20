«Все ходят под Богом и ракетами» - Медведев пригрозил ударом по МУС в Гааге

Опубликовано: 20.03.2023 11:38 , Обновлено: 20.03.2023

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, который на днях выписал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, точечным ударом "гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля".

“Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами”, - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев.

Он назвал МУС “убогой международной организацией” и посоветовав судьям в Гааге “внимательно смотреть в небо”.

Выдачу ордера на арест Путина Медведев назвал “окончательным обрушением системы международного права”, отметив, что “она и раньше была не особо эффективна”. Он упрекнул МУС в неэффективности, назвав его “говённым” и “никому не нужным”.

По словам Медведева, самым дискредитирующим эпизодом в истории МУС, “который убил и так почти нулевой авторитет суда”, связан с “преступлениями США в Афганистане и Ираке”.

Медведев заявил, что практической ценности в выданном МУС ордере на арест Путина нет никакой, “но спасибо, что вспомнили”. При этом последствия этого решения для международного права, по мнению российского политика, “будут чудовищные”.

“Ведь это крах основ, принципов права. […] Теперь никто ни в какие международные органы не пойдёт, все будут договариваться между собой. […] Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано”, - заявил Медведев.

МУС выдал ордер на арест Путина. Что известно?

Напомним, вторая палата досудебного разбирательства МУС обвинила президента России в ответственности за военные преступления, совершенные в Украине с 24 февраля 2022, и выдала ордер на арест Владимира Путина.

“Содержание ордеров является секретным для защиты жертв, — заявил президент МУС Петр Хофмански. — Тем не менее, судьи решили обнародовать существование ордеров в интересах правосудия и предотвращения будущих преступлений”.

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит? При этом, источники в МУС сообщили, что вероятность ареста президента России Владимира Путина пока остаётся низкой. По их мнению, сейчас «очень маловероятно», что Путин отправится в какую-либо страну, которая в настоящее время одобрила Римский статут.

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К слову, как ранее сообщал Телеграф, министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что органы правопорядка его страны арестуют Владимира Путина, если тот появится на ее территории.

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