ЖКХ решило ставить на "жировки" некоторым белорусам штампы. Что значит и кому ждать?

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Опубликовано: 12.01.2024 14:22 , Обновлено: 12.01.2024

На квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг некоторых белорусов в ближайшее время могут появиться непривычные штампы. С их помощью единый информационный расчетно-кассовый центр Гродно решил бороться с "забывчивостью" некоторых белорусов.

Яркие, привлекающие внимание штампы красного цвета, не заметить которые практически невозможно, будут предупреждать должников о необходимости срочно рассчитаться с жилищно-эксплуатационной организацией.

“Срочно погасите задолженность за ЖКУ!” - такая надпись с января будет “красоваться” на “жировках” гродненских должников. Как это будет выглядеть на практике, продемонстрировал местный телеканал “Гродно Плюс”.

Фото: Телеканал «Гродно Плюс»

По данным телеканала, среди прочих “форм предупреждения”, которые используют в едином информационном расчетно-кассовом центре Гродно, есть также персональное смс-оповещение.

“Это самые простые для горожан меры. Крайняя – отключение от коммунальных услуг и обращение в суд для выселения”, - отметил телеканал.

Ранее Телеграф сообщил, что в конце декабря 2023 года — начале января 2024 года в Беларуси отказались от традиционного повышения тарифов. На сайте министерства ЖКХ в соответствующем разделе до сих пор опубликован указ от 30 декабря 2022 года, который устанавливал тарифы на 2023 год. Как же будут считать “жировки” в 2024?

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Напомним, что белорусы, задолжавшие за жилищно-коммунальные услуги и просрочившие выплату долга в некоторых случаях могут не платить пеню, которая “капает” за каждый день просрочки и порой превышает сумму основного долга в разы. В Минском городском жилищном хозяйстве объяснили, кому и когда пеню могут просто списать.

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Одновременно с этим, в судебной практике Беларуси уже были случаи, когда человек лишался квартиры из-за долга за коммунальные услуги всего в 1100 рублей. Впрочем, некоторым белорусам может избежать выселения даже при существенном долге за ЖКХ.

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