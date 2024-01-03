В Беларуси "забыли" повысить тарифы ЖКХ. Как будут считать с января 2024 года?

Опубликовано: 03.01.2024 09:43 , Обновлено: 03.01.2024

В Беларуси в конце декабря 2023 года - начале января 2024 года власти отказались от традиционного повышения тарифов. На сайте министерства ЖКХ в соответствующем разделе до сих пор опубликован указ от 30 декабря 2022 года, который устанавливал тарифы на 2023 год. Как же будут считать "жировки" в 2024?

Власти Республики почему-то отказались от традиции повышать тарифы на следующий год в декабре. Указ президента Беларуси так и не появился на Национальном правовом портале и на сайте министерства ЖКХ Беларуси.

Такому повышению раньше каждый год предшествовали решения местных исполнительных комитетов, которым устанавливались планово-расчетные цены услуг ЖКХ на следующий год. И такие документы в октябре было приняты, например, в Минске.

[info_b]Так, согласно решению Мингорисполкома №4350 от 19 октября 2023 года, цены на услуги ЖКХ в 2024 году могли измениться следующим образом (но пока это не так!):

Техобслуживание жилого дома может вырасти на 13,6% (0,19 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения).

Плата за лифт должна была бы вырасти на 18,75% (0,0855 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения).

Теплоснабжение и горячая вода должны были вырасти на 12,9% (156,58 рубля за гигакалорию).

Холодная вода - +18,6% (1,4799 рубля за кубометр).

Канализация - на 13,5% (0,8731 рубля за кубометр).

Вывоз мусора в домах без мусоропровода вырос на 20,5% (10,9980 рубля за кубометр). С мусоропроводом — на 18,2% (13,1829 рубля за кубометр).

[/info_b]

Однако такие планово-расчетные цены не являются тарифами для населения. Их используют для возмещения затрат из бюджета коммунальным службам. Просто обычно повышение этих расценок всегда предшествовало установлению новых тарифов для белорусов отдельным указом. Но в 2023 году публикации указа не последовало.

Ещё в октябре 2023 года заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко обещал, что “жировки” белорусов потолстеют на 9-10%. Но речь шла о включении отопления на период зимы 2023/24, а не росте самих тарифов.

Он напомнил, что ранее Александр Лукашенко отменил правило повышения стоимости услуг ЖКХ для населения максимум на 5 долларов. Разрешив рост на 0,5 базовой (20 рублей с 1 января 2024 года).

«Выше этой стоимости на стандартную двухкомнатную квартиру с двумя проживающими гражданами повышать тариф нельзя», — пояснил Ромашко.

Лукашенко отменил правило повышения тарифов ЖКХ не более, чем на 5 долларов в год

Так как будут считать тарифы белорусам в начале 2024 года?

Тут все просто. На сайте МинЖКХ Беларуси в разделе тарифы для населения до сих пор есть ссылка на декабрьский указ 2022 года. Получается, что в новом году пока действуют тарифы, установленные этим документом.

[info_b]Подробнее с действующими тарифами на услуги ЖКХ в Беларуси можно ознакомиться [link href=“https://www.mjkx.gov.by/ofitsialnye-dokumenty/tarify-na-uslugi-zhkkh” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

Однако, указ об изменении тарифов на услуги ЖКХ может быть опубликован в любой момент. И только, когда он появится на Национальном правовом портале (pravo.by), новые тарифы вступят в силу.

Ранее Телеграф писал, что в Могилевской области на одном из предприятий ЖКХ Комитет госконтроля обнаружил «завышение плановых затрат» на большую сумму. Как они такое допустили

Госконтроль обвинил ЖКХ в Могилевской области в завышении цен на отопление почти на полмиллиона рублей