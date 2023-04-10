У минчанки квартиру забрали за 1100 рублей долга за коммуналку. Теперь так будет со всеми должниками?

Опубликовано: 10.04.2023 08:31 , Обновлено: 10.04.2023

Минчанка лишилась квартиры из-за долга за коммунальные услуги в 1100 рублей. В течение шести месяцев женщина отказывалась платить по квитанциям, в результате чего администрация Партизанского района Минска подала на должницу иск в суд и выиграла его - минчанку из квартиры выселили.

Как следует из материалов дела, на 1 января 2023 года у хозяйки квартиры, расположенной по улице Полярной, задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) превысила 1100 рублей. При чем основной долг, скопившийся за шесть месяцев, составлял лишь 307 рублей, остальная сумма - набежавшая за полгода пеня, сообщило агентство «Минск-Новости».

Как рассказала старший помощник прокурора Партизанского района Виктория Богданова, администрация района направляла женщине письменные предупреждения о необходимости погасить задолженность, но так их игнорировала.

“На основании этого истец просил суд понудить ее к возмездному отчуждению квартиры. Ответчица в судебное заседание не явилась. Исследовав письменные доказательства, суд удовлетворил заявленные исковые требования”, - рассказала помощник прокурора.

Выселить должницу и продать её квартиру пришлось из-за того,что сотрудники отдела принудительного исполнения не нашли по месту ее жительства никакого другого имущества, которое можно было бы описать и арестовать в зачет долга.

Решение суда уже вступило в законную силу. Отметим, однако, что помимо самой должницы в квартире были зарегистрированы также ее дочь и брат. Что будет с ними, в прокуратуре не пояснили.

За долги по ЖКУ выселять будут всех?

В Едином расчетно-справочном центре (ЕРСЦ) Минска рассказали, что выселение собственника квартиры - законная практика при наличии задолженности в течение 6 месяцев подряд. Если человек не вносит оплату за ЖКУ в положенный срок - за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего месяца - ему ежедневно начисляют пеню в размере 0,3 процента от суммы долга . По прошествии 6 месяцев районная администрация вправе обратиться в суд. В ЕРСЦ подробно рассказали об этой процедуре: