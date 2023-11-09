В ЖКХ рассказали, кому из белорусов могут "простить" пеню за долги по коммуналке

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Опубликовано: 09.11.2023 21:40 , Обновлено: 09.11.2023

Белорусы, задолжавшие за жилищно-коммунальные услуги и просрочившие выплату долга в некоторых случаях могут не платить пеню, которая "капает" за каждый день просрочки и порой превышает сумму основного долга в разы. В Минском городском жилищном хозяйстве объяснили, кому и когда пеню могут просто списать.

[info_b]По действующим правилам, если человек не вносит оплату за ЖКУ в положенный срок — за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа следующего месяца — ему ежедневно начисляют пеню в размере 0,3 процента от суммы долга . Если жилец не платит за ЖКУ в течение 6 месяцев, районная администрация может взыскать задолженность через суд.[/info_b]

Как пояснили в Минском городском жилищном хозяйстве, списать пеню могут только по решению районной администрации по согласованию с Минским городским исполнительным комитетом и только в том случае, если человек погасит всю сумму основного долга. Для этого белорусу необходимо обратиться в организацию, которая отвечает за предоставление жилищно-коммунальных услуг (расчетно-справочный центр по месту жительства, товарищество собственников и т.п.), и написать заявление в произвольной форме, указав причину образования задолженности. К заявлению можно приложить справку о доходах, документы, подтверждающие имущественное положение самого гражданина и совместно проживающих членов его семьи (все эти документы организация при необходимости может запросить у госорганов и организаций и самостоятельно).

На вынесение решения организации отводится 20 календарных дней, а проинформировать должника должны в письменном виде в течение пяти дней. Если организация решит списать пеню, в решении должны обязательно быть указаны точная сумма и период, за который производится списание пени. Если же организация решит отказать в списании пени, должно быть указано основание для отказа.

В Минском ЖКХ отметили, что отказ городского исполнительного комитета и районных администрации Минска можно обжаловать - “в порядке, установленном законодательством об административных процедурах”.

Впрочем, далеко не всегда в ЖКХ так лояльны к должникам, что просто “прощают” огромную пеню. Так, весной этого года Телеграф рассказывал, как минчанка лишилась квартиры из-за долга за коммунальные услуги в 1100 рублей, причем сам долг составлял всего 307 рублей, остальная сумма — набежавшая за полгода пеня. В результате женщину, которая в течение шести месяцев отказывалась платить по квитанциям, из квартиры выселили через суд.

У минчанки квартиру забрали за 1100 рублей долга за коммуналку. Теперь так будет со всеми должниками?

Между тем, на днях судья Оксана Будовская из судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда рассказала, кто из белорусов может избежать выселения даже при существенном долге за ЖКХ.

В суде рассказали, кого из белорусов не выселят из квартиры даже за неуплату услуг ЖКХ