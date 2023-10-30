В суде рассказали, кого из белорусов не выселят из квартиры даже за неуплату услуг ЖКХ

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Опубликовано: 30.10.2023 08:56 , Обновлено: 30.10.2023

В Беларуси за долги за жилищно-коммунальные услуги могут отключить воду и электричество, а по решению суда - даже выселить из квартиры. Однако это - крайняя мера. Судья Оксана Будовская из судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда рассказала, кто из белорусов может избежать выселения даже при существенном долге за ЖКХ.

Как пояснила эксперт, прежде, чем вынести решение о выселении человека из его жилья за неуплату ЖКХ, суд проводит тщательное расследование, которым истцы - администрации районов и предприятия ЖКХ - нередко пренебрегают. Суд выясняет все обстоятельства и финансовую ситуацию в семье должника и если причины, по которым человек длительное время не платил за ЖКХ суд посчитает уважительными, иск о выселении могут отклонить.

В интервью порталу sb.by Будовская назвала следующие уважительные причины неоплаты услуг ЖКХ (или за пользование жилым помещением - в случаях с арендным жильем):

тяжелая болезнь,

беспомощное состояние,

иные обстоятельства, по которым человек объективно не может платить.

Однако в большинстве случаев, по словам Будовской, суд отказывает в выселении потому, что должники “предпринимают меры по оплате основного долга” уже в ходе судебного разбирательства. По её словам, если жильцы погасили основной долг, им всё ещё придётся выплатить пеню по исполнительному документу - это 0,3% от основной суммы долга за каждый день просрочки.

“Суд придерживается соразмерности. Например, основной долг — 600 рублей, а пеня — 1500. В таком случае суд может до 600 рублей ее уменьшить”, - рассказала судья.

При этом в некоторых случаях человека могу полностью освободить от уплаты пени. Это решение принимает исключительно может районная администрация по согласованию с Мингорисполкомом, если оплачен основной долг и имеются “объективные причины” неуплаты остальной части.

Ранее Телеграф рассказывал, что организации, которые производят учет и расчет начислений за услуги ЖКХ, периодически проводят рейды по квартирам неплательщиков. После двух месяцев неуплаты жилищно-коммунальные услуги (электричество, воду, газ) могут отключить, а выселение является уже крайней мерой.

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Кроме того, белорусское законодательство предусматривает как минимум два случая, когда наниматель может удерживать из зарплаты работника плату за жилищно-коммунальные услуги.

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