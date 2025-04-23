"Выявлены активные провокаторы" - МВД опровергло приезд первых из 150 тыс. пакистанцев в Беларусь

💼 Официально

Опубликовано: 23.04.2025 14:47 , Обновлено: 23.04.2025

МВД Беларуси в своем Telegram-канале опубликовало официальное заявление, где сказало, что "миграционных потоков из Пакистана" в Республику сейчас нет. В ведомстве сообщили, что нашли "активных провокаторов", которые, по информации правоохранителей, пытались "умышленно нагнетать обстановку в стране".

В Telegram-канале МВД написали, что на разных интернет-ресурсах продолжают распространять “фейковую и провокационную информацию” о въезде в Беларусь 150 тыс. пакистанцев.

“МВД официально заявляет: миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния, совершенные выходцами из этого государства! В настоящее время нами выявлены активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в стране и манипулировать общественным мнением”, - утверждают в профильном министерстве.

Там предупредили, что за разжигание межнациональной вражды и “дестабилизацию ситуации” в стране применят “самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной”.

[info_b]Согласно ч. 1 ст. 130 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси, за умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, можно оказаться в тюрьме на срок до пяти лет . [/info_b]

В МВД добавили, что у них есть “все необходимые силы и средства для обеспечения безопасности” белорусов и “постоянного контроля миграционных потоков”.

МВД предупредило белорусов о последствиях за распространение «фейков, которые порождают панику». Что произошло?

История с приездом пакистанцев

Ранее Telegraf.news писал, что два Telegram-канала, предположительно, связанные с госструктурами, предупредили белорусских интернет-пользователей о «провокациях» и целенаправленном разжигании «истерики». Одним из поводов стало распространение в сети видео с дракой в Гомеле, которую, как заявили оба источника, некоторые комментаторы ошибочно приписали «первому десанту из 150 тыс. пакистанцев». Канал, близкий к белорусским силовикам, также сообщил, что «за особо разговорчивыми уже выехали сотрудники милиции».

«За особо разговорчивыми уже выехали» — Белорусов предупредили об ответственности за «психоз» в соцсетях

Мы также рассказывали, как президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готова принять на работу порядка 100-150 тыс. пакистанских специалистов из разных отраслей экономики. Он пояснил, что Беларуси и Пакистану в ближайшем времени предстоит выработать «конкретный механизм приезда людей для работы», и пообещал создать для них «все необходимые условия».

Лукашенко позвал на работу в Беларусь 150 тыс. пакистанцев

Кроме того, мы изучили пакистанские медиа и выяснили, что, по словам премьера азиатской страны Шахбаза Шарифа, между двумя странами «было достигнуто понимание» об отправке в Беларусь 150 тыс. «квалифицированной пакистанской молодежи». Шариф при этом добавил, что отправлять их будут «исключительно по заслугам».

Премьер Пакистана рассказал, кого отправят в Беларусь в числе 150 000 пакистанцев