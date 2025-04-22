МВД предупредило белорусов о последствиях за распространение «фейков, которые порождают панику». Что произошло?

💼 Официально

Опубликовано: 22.04.2025 17:24 , Обновлено: 22.04.2025

Министерство внутренних дел Беларуси выступило с заявлением, касающимся миграционной ситуации в стране и распространения, по заверению ведомства, «слухов и домыслов» в Сети. Как сообщила пресс-служба МВД, миграционная ситуация «стабильна и находится под контролем», а за распространение «фейков, которые порождают панику и разжигают межнациональную вражду», предусмотрена законом ответственность.

В качестве примера ситуации, которая, по оценке ведомства, «обросла слухами и домыслами», привели недавний инцидент в Гомеле. Как сообщили в МВД, в выходные дни в областном центре произошла драка между двумя марокканцами. Причиной ведомство назвало бытовой конфликт, в котором иностранные студенты «таким образом выясняли отношения».

На место оперативно прибыла милиция, задержала участников и оказала необходимую медпомощь.

По информации пресс-службы, сейчас решается вопрос об ответственности и высылке задержанных из страны.

Комментируя общую миграционную ситуацию, заместитель начальника управления Департамента по гражданству и миграции МВД Вадим Заборонок заверил, что рост преступности с участием иностранцев не зафиксирован, несмотря на «значительное увеличение количества въезжающих», пребывание иностранцев находится под «строгим контролем», и, в основном, в Беларусь приезжают «законопослушные граждане».

Как заверил замначальника управления ДГИМ, к нарушителям законодательства применяются «самые строгие меры», вплоть до выдворения.

На этом фоне МВД и выступило с предупреждением об ответственности за распространение «фейков» и призвало белорусов не верить слухам.

Ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали об этой драке в Гомеле и о том, как некоторые комментаторы её интерпретировали.

«За особо разговорчивыми уже выехали» — Белорусов предупредили об ответственности за «психоз» в соцсетях