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Опубликовано: 22.04.2025 15:35 , Обновлено: 22.04.2025

Два Telegram-канала, предположительно связанные с госструктурами, выступили с предупреждениями в адрес белорусских интернет-пользователей. Одним из поводов стало распространение в сети видео с дракой в Гомеле, которую, как заявили оба источника, некоторые комментаторы ошибочно приписали «первому десанту из 150 тысяч пакистанцев». Канал, близкий к белорусским силовикам, также сообщил, что «за особо разговорчивыми уже выехали сотрудники милиции». Что за видео и кто дрался?

По информации обоих источников, в Сети распространилось видео с дракой нескольких мужчин в Гомеле. Оба канала категорически опровергли участие в потасовке неких пакистанцев.

Как утверждается, «дебош устроили два иностранных студента-марроканца из-за девушки». По данным этих же источников, на место прибыл наряд милиции, который «разнял драчунов» и «упаковал» их, а в обстоятельствах «любовного треугольника» разбираются.

Канал «Народный антифейк» утверждает, что это «провокация» и целенаправленное разжигание «истерики» «деструктивными силами» по поводу ранее озвученной «рассматриваемой возможности» приезда в Беларусь 150 000 пакистанских специалистов. Это объяснение репостнули многочисленные госСМИ Беларуси, университеты, предприятия и госорганы.

Авторы поста добавили, что «вброшен нарратив про распоясавшихся „пакистанцев“», которые якобы «понаедут, будут всех насиловать и наводить свои порядки». Старт этому «медийному психозу», по данным этого канала, дали «экстремистские ресурсы», а подхватили «экзальтированные малолетние „эксперты“ в TikTok». Ситуацию сравнили с той, что была несколько лет назад вокруг возможного приезда китайских рабочих.

Немного позже тот же канал сообщил о следующем этапе того, что там назвали «информационной войной».

По их данным, «провокаторы через ботов» стали рассылать белорусам личные сообщения о «якобы имевших место трёх случаях изнасилований в Бресте», приписываемых пакистанцам, а также с призывами «быть осторожными на улицах городов» и советами «срочно закупать средства самозащиты».

Фото: t.me/belarus_antifake

Целью этих «информационных вбросов», по мнению авторов канала, является «запугивание белорусских граждан» и «манипуляция общественным мнением для дестабилизации». Они утверждают, что раскачка темы «иностранных специалистов, которые будут насиловать и убивать» началась на «экстремистских ресурсах», затем перешла в TikTok, а теперь — в личные сообщения.

Канал ещё раз призвал «не поддаваться на информационные провокации и вбросы», добавив, что «хайповать на подобной теме также чревато не самыми приятными последствиями».

Другой телеграм-канал, близкий к силовым ведомствам Беларуси, в свою очередь, призвал «прекратить делать преждевременные выводы» и предупредил «грязноротых комментаторов» о том, что «за особо разговорчивыми уже выехали сотрудники милиции» .

В источнике пообещали, что «их творчество не останется без внимания».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готова принять на работу порядка 100-150 тысяч пакистанских специалистов из разных отраслей экономики. Он пояснял, что Беларуси и Пакистану в ближайшем времени предстоит выработать «конкретный механизм приезда людей для работы», пообещав создать для них «все необходимые условия».

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Кроме того, мы изучили пакистанские медиа и выяснили, что, по словам премьера азиатской страны Шахбаза Шарифа, между двумя странами «было достигнуто понимание» об отправке в Беларусь 150 000 «квалифицированной пакистанской молодёжи». Шариф при этом добавил, что отправлять их будут «исключительно по заслугам».

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