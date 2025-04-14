Премьер Пакистана рассказал, кого отправят в Беларусь в числе 150 000 пакистанцев

Опубликовано: 14.04.2025 13:46 , Обновлено: 14.04.2025

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, комментируя итоги своего недавнего визита в Минск, уточнил, кого именно, по его мнению, планируется отправлять на работу в Беларусь.

Как сообщили пакистанские СМИ со ссылкой на слова Шарифа, между двумя странами «было достигнуто понимание» об отправке в Беларусь 150 000 «квалифицированной пакистанской молодёжи». Шариф добавил, что отправлять их будут «исключительно по заслугам».

Это заявление прозвучало после того, как сам Шахбаз Шариф оценил свой визит в Минск как «выгодный и успешный». Он также упомянул о достигнутых договорённостях по использованию белорусского опыта в сельском хозяйстве (через совместные предприятия по производству сельхозтехники) и посещении им в Беларуси завода по производству оборудования для горнодобывающей промышленности, где также ожидается развитие сотрудничества.

По словам Шарифа, уехавшие работать за границу граждане «трудятся день и ночь, прославляя имя Пакистана». При этом, по его данным, они ежегодно отправляют денежные переводы в страну «на миллиарды долларов».

Напомним, Александр Лукашенко после переговоров с Шарифом также говорил о готовности принять до 150 тыс. пакистанцев и обещал выработать «конкретный механизм приезда». Он уточнил, что Беларусь заинтересована «прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодёжи», и добавил: «Лучше — семьями». Он назвал Витебскую, Гомельскую, Могилевскую области и ОАО «Блакiт» (Барановичи) в качестве возможных мест для их трудоустройства.

Журналисты Telegraf.news, в свою очередь, попытались разобраться, что может привлечь пакистанцев в предложении переехать в Беларусь. Мы изучили, какая в Пакистане средняя зарплата и чем там в основном занимаются.

Поедут ли в Беларусь 150 000 пакистанцев? Посмотрели, какая там средняя зарплата и чем занимаются