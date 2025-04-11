Лукашенко позвал на работу в Беларусь 150 тыс. пакистанцев

Опубликовано: 11.04.2025 13:37 , Обновлено: 11.04.2025

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять на работу порядка 100-150 тыс. пакистанских специалистов. Такую цифру он озвучил после встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который в эти дни находится в Минске с официальным визитом.

Согласно информации пресс-службы Лукашенко, Шариф пригласил белорусских специалистов в Пакистан, в частности, для того, чтобы наладить в этой стране обслуживание белорусской техники, поставки которой, в числе прочего, обсуждали стороны в ходе нынешнего визита.

Со своей стороны Лукашенко пригласил в Беларусь пакистанских специалистов из разных отраслей экономики. По информации госагентства БЕЛТА, речь идёт о цифре в 120-150 тысяч человек.

“Мы договорились, что сделаем все для того, чтобы наши пакистанские друзья, рабочие, крестьяне, интеллигенция - желающие смогли приехать в Беларусь и работать здесь. Мы окажем им соответствующую поддержку”, - передала слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент пояснил, что сторонам в ближайшем времени предстоит выработать “конкретный механизм приезда людей для работы в Беларуси”, пообещав создать для них “все необходимые условия для работы”.

“Нам они будут очень нужны”, - заявил Лукашенко, обращаясь к Шарифу.

Ранее Telegraf.news рассказал, что, согласно официальной статистике, в настоящее время спрос на рабочую силу в Беларуси сохраняется на достаточно высоком уровне. Это, по мнению аналитиков Евразийского банка развития, является одной из ключевых причин, из-за чего в Беларуси стабильно растут зарплаты. В условиях дефицита рабочей силы, по их словам, работодателям для привлечения новых рабочих рук приходится постоянно повышать зарплаты.

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