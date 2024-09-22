"Всё, конец лета" — Синоптики предупредили белорусов о заморозках до -2°С и дождях "различной силы"

Опубликовано: 22.09.2024 12:16 , Обновлено: 23.09.2024

В этом году погода преподнесла белорусам щедрый подарок — ещё один месяца лета. Однако всё в этой жизни имеет свойство заканчиваться. Вот и синоптик Дмитрий Рябов предупредил: осень не за горами. По мнению специалиста, в конце сентября пора Пушкина "станет более заметной" и в Беларусь придёт "нестабильная погода" с дождями и туманами. Это же подтвердили и синоптики тематического канала Nadvorie, коротко и ёмко отметив: "Всё, конец лета".

По данным специалистов, примерно с 27 сентября на Беларусь переориентируется “ложбина холода”, что приведёт к понижению температурного фона до “характерных для конца сентября значений” — +10..+15°С. Это же подтвердил и Дмитрий Рябов, подчеркнув, что отметки на термометре будут постепенно приближаться к своей “климатической норме”.

По его мнению, в начале недели ожидается переменная облачность, “пока без осадков”. Ночью и утром местами возможны кратковременные туманы. Температура воздуха в тёмное время суток составит +3…+8°С, по югу до +11°С, а по северо-востоку возможны заморозки до -2°С. Днем в понедельник ожидается +20…+26°С, во вторник до +26°С.

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В середине недели северо-западные регионы Беларуси окажутся под влиянием атмосферного фронта, пришедшего с Балтийского моря, который, по словам Рябова, принесёт “влажные воздушные массы”. В этих районах ожидаются кратковременные дожди, в то время как на остальной территории страны “вероятность осадков невелика”. Ночью будет от +8 до +13°С, а “дневной прогрев” составит от +17°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку, подчеркнул синоптик.

Что касается второй половины недели, то в большинстве регионов Беларуси пройдут “дожди различной силы”. По мнению Дмитрия Рябова, в утренние часы местами возможен туман. Ветер западный, умеренный. Ночью столбик термометра поднимется до +8 до +14°С. Днём в четверг +17…+24°С, в пятницу от +14°С по северо-западу до +21°С по юго-востоку.

“В заключительные выходные сентября небо будет преимущественно облачным, но временами сквозь облака будет пробиваться солнце. Ветер будет дуть с запада, его скорость будет умеренной. Влажность до 80%. Ночью от +6 до +12°С, в середине дня в субботу +16…+21°С, в воскресенье +17…+22°С”, — подчеркнул в эфире телеканала “ОНТ” Дмитрий Рябов.

Что сказали в Белгидромете?

По данным Белгидромета, в понедельник, 23 сентября, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается, что на территории страны будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики предупредили, что ночью и утром в некоторых регионах Беларуси возможен слабый туман. В тёмное время суток температура опустится до отметки +1..+7°С, местами +8..+11°С, а в отдельных районах Могилёвской и Витебской областей и вовсе ожидаются заморозки до 0..-2°С. Днём же столбик термометра поднимется до +20..+26°С.

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Во вторник днём, 24 сентября, с юга Европы начнут поступать тёплые воздушные массы. Специалисты Белгидромета отметили, что в стране будет облачно и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха после заката опустится до отметки +4..+10°С, местами до +13°С. В светлое время суток максимум окажется в рамках +22..+27°С.

В среду, 25 сентября, по данным синоптиков, ожидается “постепенное увеличение облачности”. Ночью местами по западу Республики, а днём в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В тёмное время суток воздух прогреется максимум до +8.. +15°С, а днём температура будет колебаться в пределах +18..+24°С, а по юго-востоку — до +27°С.

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