"Борис" затопил в Будапеште здание венгерского парламента

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Опубликовано: 19.09.2024 15:48 , Обновлено: 19.09.2024

Река Дунай, на которой стоит венгерская столица, в четверг, 19 сентября, вышла из берегов и затопила набережную. Несмотря на то, что власти страны заранее готовились к наводнению, вызванному циклоном "Борис", устоять под напором стихии временные защитные сооружения не смогли: в Сети появились кадры, на которых видно, что большая вода уже подобралась к зданию венгерского парламента.

[info_b]Здание венгерского парламента – самое большое здание страны. Вид этого уникального архитектурного комплекса считается “визиткой” венгерской столицы” и его главной достопримечательностью.[/info_b]

В соцсетях появились фото и видео того, как сейчас выглядит набережная Будапешта: море воды, скрывающее под собой в том числе и ступени здания парламента.

Между тем, власти страны предупредили: пик наводнения ещё впереди. По прогнозам местных синоптиков, в Будапеште он придётся на вечер 21 сентября.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне вечером циклон “Борис, который в последнее время бушует в Центральной Европе, добрался до Италии, вызвав сильное наводнение в регионе Эмилия-Романья. В результате стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать более 1000 человек.

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А в соседней с Беларусью Польшей к апогею наводнений, вызванных циклоном “Борис”, также ещё только говорятся: возводят песчаные насыпи и укрепляют защитные дамбы. Впрочем, эксперты предупредили: даже если идущую к городам волну большой волы удастся сдержать установленными на набережных насыпями из песка, высока вероятность того, что, насытившись водой, они всё равно не выдержат напора.

Поляки показали, во что циклон «Борис» превратил города. Синоптики предупредили — «апогей большой воды» ещё впереди