«Мало, зато все идеальные» - Белорусы похвастались корзинками белых и подосиновиков. Где лес «просыпается после глобальной засухи»?

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Опубликовано: 21.09.2024 09:27 , Обновлено: 21.09.2024

Белорусские грибники продолжают удивлять соцсети богатыми лесными урожаями. Несмотря на то, что с начала сентября большинство регионов Беларуси погода не балует привычными осенними дождями, заядлым грибникам всё равно удаётся возвращаться из леса с полными корзинками, причём самых что ни на есть благородных грибов - белых и подосиновиков.

По словам самих “охотников”, залог удачи в лесу - знание “правильных” мест, в которых найти грибы удаётся даже в разгар засухи. Как показывает мониторинг тематических групп и чатов белорусских грибников, на этой неделе набрать грибов удавалось преимущественно тем, кто углублялся в болотистые места - там за счёт мха, который дольше и лучше задерживает влагу, для роста грибов складывались очень благоприятные условия.

“На болоте всё стабильно. 3 часа”, - написал один из Telegram-канала “Грибы Беларуси” и поделился фото “добычи”.

Своими лесными “уловами” с одногруппниками в соцсети “ВКонтакте”, в частности, поделились жители Витебщины и Минщины. Так, участник группы Николай Белькевич показал полную корзинку подосиновиков и подберёзовиков с длинными, вытянувшимися ножками, которые ему удалось собрать в Солигорском районе.





















“Они не сдаются!” - воодушевил мужчина тех, кто сетовал на повсеместную сушь в лесу.

И фотографии и видео других пользователей соцсети подтверждают его слова.

“Мало, зато все идеальные,” - поделилась картинными кадрами из леса одна из участниц тематического чата белорусских грибников.

















Другие пользователи также поделились своими “уловами”, которые им удалось заполучить, по их признанию, даже в “очень сухом” лесу.





















А пользовательница TikTok под ником vitaliavita9 выложила видео прямо “с места событий”, показав целые полянки белых, которые ей встретились в Малоритском районе Брестской области.

В свою очередь профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич в одном из последних видео, снятом 19 сентября также в Брестской области, показал, как лес, наконец, “просыпается после глобальной засухи в Беларуси”.

“Позавчера здесь не было вообще ничего”, -заявил автор ролика и продемонстрировал внушительных размеров белые, которые ему встретились в том же месте спустя два дня в еловом лесу.

Впрочем тем, кто решит отправиться в выходные в лес за грибами, следует учесть, что в половине районов Беларуси сейчас действуют ограничения на посещение лесов, а практически вся восточная часть страны и вовсе закрыта для посещения лесов из-за серьёзной пожароопасной ситуации. В Гомельской и Могилёвской областях, в частности, синоптики объявили красный уровень опасности из-за 5 класса горимости.

Карта запретов и ограничений на посещение леса от Минлесхоза по состоянию на утро 21 сентября 2024 года

[info_b]Перед выходом в лес рекомендуем сверяться с актуальной картой Минлесхоза, которую можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

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