«Ура! Зиму перескочили!» - На Витебщине к концу сентября вновь зацвели подснежники, на Брестчине – яблони и каштаны

🎥 Видео

Опубликовано: 21.09.2024 16:24 , Обновлено: 21.09.2024

Аномально тёплая погода, которая установилась по всей Беларуси в начале календарной осени, весьма неожиданно сказалась на поведении растений. Вместо того, чтобы готовиться к зимней спячке и, как полагается осенью, сбрасывать листву и постепенно замедлять свой рост, некоторые из них внезапно решили пойти на второй круг цветения. Так, во второй половине сентября жители Брестчины могли наблюдать цветущие яблони и каштаны, а в лесах Витебщины повторно зацвёл главный предвестник весны - ветреница дубравная, которую в Беларуси нередко ошибочно называют подснежником.

Ролик с повторно зацветшими яблонями опубликовал в TikTok пользователь из Пинска. В комментариях под видео зрители подвтердили, что это - не единичный случай и сейчас в Пинске можно наблюдать цветение не только яблонь, но и вишень, и каштанов.

Это подтвердил и автор другого ролика, снятого также на Брестчине, но уже в Берёзе. Там в городе во второй половине сентября зацвети каштаны.

Но больше всех поразил автор видео из Полоцкого района Витебской области. Ему 18 сентября повстречалась в лесу полянка с зацветшей по второму разу ветреницей дубравной, которую он по ошибке назвал подснежником.

“Ура! Зиму перескочили!” - прокомментировала видео с необычным для осени природным явлением одна из пользовательниц соцсети.

Другой комментатор в ответ на это выказал опасения, что “такое чудо” ещё может “аукнуться нам”.