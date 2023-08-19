В выходные до +34°С. Эпидемиологи назвали водоемы Беларуси, в которых лучше не купаться

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.08.2023 10:52 , Обновлено: 19.08.2023

В выходные, 19 и 20 августа, по прогнозам синоптиков, в Беларуси сохранится жаркая погода (в воскресенье местами до 34°С). Многие белорусы потянутся отдохнуть на водоемах. Между тем санитарно-эпидемиологическая служба обследовала 359 белорусских пляжей, взяла более 900 проб, из них десятки не соответствовали нормам. В ведомстве рассказали, где в Беларуси лучше не купаться.

«Тропические» грозы не охладят? Синоптики предупредили о приходе в Беларусь «ада» из Польши на выходных

В этих местах лучше не купаться никому:

Печерское водохранилище в Могилеве;

пляж санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске;

городской пляж на реке Бася в Чаусах;

центральный пляж Бреста (правый и левый берег реки Мухавец по бульвару Шевченко);

река Лесная у детского лагеря «Верба» в Каменецком районе;

водохранилище реки Рогачевка в Толочине;

пляж Солигорского водохранилища;

гомельские пляжи «Новобелицкий», «Западный», «Прудковский», «Каскад-1»;

река Сож в районе набережной поселка Ченки и СТ «Скиток-2» под Гомелем;

пляж на реке Припять ниже моста в Мозыре;

пляж на реке Оресса в Любани;

река Днепр в Шклове;

пруд в деревне Путники Шкловского района;

водоем в деревне Вильчицы под Могилевом;

река Днепр в деревне Полыковичи Могилевского района;

Святое озеро, пруд Броды, городской пляж и Фатинский заливе на Днепре в Могилеве.

ГАИ предупредила белорусских водителей о возможном появлении вялости и головокружения. Что происходит?

Здесь нельзя купаться детям:

Брестский пляж «Восток» на реке Мухавец;

зона отдыха «Красный Двор» на Брестском море;

гребной канал в Бресте;

пляж «Про Ви» на водоеме в районе деревни Большие Косичи под Брестом;

пляж санатория «Надзея» на реке Мухавец в Жабинковском районе;

пляж «Светочь» на реке Березина в Светлогорске.

Эпидемиологи обновили интерактивную карту мест, где лучше не купаться: [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“color: #eee; font-size: 12px; position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?ll=27.892654%2C53.304874&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A940cdde2e25ad20e709a7c32f10359c32522b50649e0e94453df80238606d6c5&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=7” style=“color: #eee; font-size: 12px; position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [/link] Embedded content

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что синоптики назвали дату похолодания в Беларуси:

Синоптики назвали дату похолодания в Беларуси. Потом снова африканская жара?