В выходные до +34°С. Эпидемиологи назвали водоемы Беларуси, в которых лучше не купаться
В выходные, 19 и 20 августа, по прогнозам синоптиков, в Беларуси сохранится жаркая погода (в воскресенье местами до 34°С). Многие белорусы потянутся отдохнуть на водоемах. Между тем санитарно-эпидемиологическая служба обследовала 359 белорусских пляжей, взяла более 900 проб, из них десятки не соответствовали нормам. В ведомстве рассказали, где в Беларуси лучше не купаться.
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В этих местах лучше не купаться никому:
- Печерское водохранилище в Могилеве;
- пляж санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске;
- городской пляж на реке Бася в Чаусах;
- центральный пляж Бреста (правый и левый берег реки Мухавец по бульвару Шевченко);
- река Лесная у детского лагеря «Верба» в Каменецком районе;
- водохранилище реки Рогачевка в Толочине;
- пляж Солигорского водохранилища;
- гомельские пляжи «Новобелицкий», «Западный», «Прудковский», «Каскад-1»;
- река Сож в районе набережной поселка Ченки и СТ «Скиток-2» под Гомелем;
- пляж на реке Припять ниже моста в Мозыре;
- пляж на реке Оресса в Любани;
- река Днепр в Шклове;
- пруд в деревне Путники Шкловского района;
- водоем в деревне Вильчицы под Могилевом;
- река Днепр в деревне Полыковичи Могилевского района;
- Святое озеро, пруд Броды, городской пляж и Фатинский заливе на Днепре в Могилеве.
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Здесь нельзя купаться детям:
- Брестский пляж «Восток» на реке Мухавец;
- зона отдыха «Красный Двор» на Брестском море;
- гребной канал в Бресте;
- пляж «Про Ви» на водоеме в районе деревни Большие Косичи под Брестом;
- пляж санатория «Надзея» на реке Мухавец в Жабинковском районе;
- пляж «Светочь» на реке Березина в Светлогорске.
Эпидемиологи обновили интерактивную карту мест, где лучше не купаться: [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“color: #eee; font-size: 12px; position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?ll=27.892654%2C53.304874&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A940cdde2e25ad20e709a7c32f10359c32522b50649e0e94453df80238606d6c5&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=7” style=“color: #eee; font-size: 12px; position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [/link] Embedded content
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что синоптики назвали дату похолодания в Беларуси:
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