Синоптики назвали дату похолодания в Беларуси. Потом снова африканская жара?

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Опубликовано: 15.08.2023 15:24 , Обновлено: 15.08.2023

В Беларусь вернулась жара — в некоторых местах температура поднялась выше 31°C. И это, кажется, не предел. Однако, согласно предварительному прогнозу, нас ожидает похолодание. Но все равно ненадолго?

По информации телеграм-канала о погоде в Беларуси @nadvorie со ссылкой на численную модель GFS, “небольшое похолодание” придет в начале следующей недели — 21–22 августа.

Однако, отметили там, после «жара продолжится, как минимум, до 26-го августа».

Как пояснили в nadvorie, на картах указана температура воздуха на уровне 850 гПа — примерно на 1.5 км над поверхностью земли.

«Температура на этом уровне характеризует термические свойства воздушной массы. Как видите, воздух над нами будет очень горяч», — подчеркнули в тг-канале.

[info_b]Отметим, что прогнозы на большой срок не всегда бывают точными.[/info_b]

К слову, ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов спрогнозировал, что температура должна начать опускаться уже на выходных 19-20 августа. Предварительно, по его словам, в Беларуси в субботу днем будет еще от +17°C до +32°C, а в воскресенье — уже от +13°C до +20°C.

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Прогноз погоды на 16-18 августа

Как спрогнозировали в Белгидромете, в среду 16 августа местами по северу страны должны пройти кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +15..+21°С, по северо-востоку Беларуси +12..+14°С, днем +28..+34°С.

В четверг 17 августа в отдельных районах страны синоптики также ожидают кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит +14°С по востоку до +22°С по западу республики, днем +27..+34°С.

18 августа в отдельных районах Беларуси снова кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит от +14°С по юго-востоку до +22°С по западу республики, днем +27..+33°С.

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