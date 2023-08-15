ГАИ предупредила белорусских водителей о возможном появлении вялости и головокружения. Что происходит?

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Опубликовано: 15.08.2023 13:17 , Обновлено: 15.08.2023

В столичной службе ГАИ 15 августа выпустили предупреждение белорусским водителям с рекомендаций следить за своим самочувствием перед тем как садится за руль. Все дело в погодных явлениях на этой неделе.

“Управление автомобилем в жару тяжело дается даже водителям с многолетним стажем, поэтому соблюдение ключевых правил и рекомендаций поможет не потерять концентрацию и избежать опасности на дороге”, - пояснили в ГАИ.

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Там предупредили, что из-за жары у водителей могут появиться признаки утомления, а реакция значительно ухудшиться. “У многих может появиться головокружение, вялость, сонливость, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям”, - предупредили в ГАИ.

В Госавтоинспекции попросили водителей чаще останавливаться “для отдыха в тени” и брать с собой в дорогу холодные напитки.

“Между тем, сотрудники ГАИ нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в затруднительной ситуации”, - заверили в ГАИ, чтобы это ни значило.

Ранее Телеграф сообщил, что лето в Беларуси продолжает дарить жителям знойные дни и теплые ночи. Середина августа, кажется, ничем не будет отличаться от июля: нас ждет «очередной всплеск жаркой погоды», сообщил синоптик Дмитрий Рябов.

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Напомним, что использование автомобиля летом часто превращается в настоящий кошмар. Чтобы сесть в машину, приходится ждать некоторое время, пока салон проветрится, а руль и сиденья остынут. Этот лайфхак значительно ускорит этот нелегкий процесс.

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