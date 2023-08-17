"Тропические" грозы не охладят? Синоптики предупредили о приходе в Беларусь "ада" из Польши на выходных

Опубликовано: 17.08.2023 18:05 , Обновлено: 19.08.2023

В Польше на днях была "адская жара" - местами воздух прогрелся до +35,7°С. Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде и белорусов.

Автор тг-канала о погодеnadvorie рассказал, что “самый ад” в соседней стране был в Остроленке температура поднялась до +35,7 градусов, а в Легионово +35,6 °С.

Что касается Беларуси, то, по прогнозам “Белгидромета”, страну тоже ждет жара. Так, на пятницу, 18 августа , объявлен оранжевый уровень опасности. В этот день погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная «в очень теплой неустойчивой воздушной массе тропического происхождения». Ночью по северу страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +16..+22 градуса, днем +28..+33°С.

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В субботу, 19 августа , местами по республике ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура ночью +15..+22 градуса, днем +25..+33 °С.

В воскресенье, 20 августа, местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура ночью +15..+21 градус, днем +27..+34 °С.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что синоптики предупредили белорусов о предстоящих тропических ночах. Что это такое и как подготовиться?

Синоптики предупредили белорусов о предстоящих тропических ночах. Что это такое и как подготовиться?