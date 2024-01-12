В Витебской области проблемой гололедицы занялась прокуратура. Где выявили «опасные для жизни объекты»?

Опубликовано: 12.01.2024 13:48 , Обновлено: 12.01.2024

Организации жилищно-коммунального хозяйства, а также местные исполкомы Витебской области недавно подверглись тщательным проверкам прокуратуры. Причиной проверок стали участившиеся случаи гололедных травм в регионе: за непродолжительный период после резкого похолодания там зафиксировали более 1200 пострадавших.

Как сообщили в Генпрокуратуре Беларуси, проверяющие обращали внимание в первую очередь на исполнение “норм об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан”. В результате сотрудники прокуратуры признали “недостаточным” уровень подготовки коммунальных и дорожных служб к складывающимся погодным условиям.

Более того, проверяющие выявили ряд “опасных для жизни и здоровья населения объектов” - неочищенные от снега и льда карнизы, крыши зданий. Опасные “снежно-ледяные образования” проверяющие обнаружили в таких городах, как Толочин, Лепелб, Полоцк, Городок, а также в самом областном центре, Витебске, и других населенных пунктах области.

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“В законодательстве определено, что работы по обработке улиц противогололедными средствами в условиях гололедицы должны производиться круглосуточно с максимальным обеспечением нормального и безопасного движения транспорта и пешеходов”, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Витебской области.

По их словам, указанные требования местные власти и организации ЖКХ некоторых населённых пунктов исполняли “ненадлежащим образом”, а дороги содержали в “неудовлетворительном состоянии”, из-за чего было затруднено движение общественного транспорта и происходили дорожно-транспортные происшествия.

Результатам прокурорских проверок стали 14 предписаний в адрес организаций ЖКХ и два представления в адрес исполнительных комитетов. Более того, в нарушениях усмотрели признаки “системности”, в связи с чем прокуратура внесла представление в Витебский облисполком и потребовала при ухудшении погодных условий следующее:

своевременную расчищать улицы, проезды, подъезды, мосты, другие элементы улично-дорожной сети, пешеходных путей, а также обрабатывать их противогололедными средствами;

принять дополнительные меры по безопасному функционированию социально-значимых объектов;

провести организационно-практические мероприятия для устранения причин и условий, которые способствовали нарушениям законодательства;

рассмотреть вопрос об ответственности виновных лиц.

Напомним, действие оранжевого уровня опасности из-за гололедицы на территории всей Беларуси 12 января продлили ещё на день. Таким образом, опасная ситуация на дорогах страны сохраняется третий день подряд, в связи с чем, в частности, Витебская ГАИ рекомендовала водителям «воздержаться от поездки на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки», а городским жителям — пересесть на общественный транспорт.

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А в начале января, когда оранжевый уровень опасности держался в Брестской области три дня подряд из-за снегопадов, ледяного дождя и гололеда, эти неблагоприятные гидрометеорологические явления стали причиной отключения света в 195 населенных пунктах области и превратило улицы некоторых городов региона в настоящий каток.

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