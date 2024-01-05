«Чуть на тот свет не отправилась» - Белорусы показали последствия ледяного дождя на Брестчине

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Опубликовано: 05.01.2024 10:24 , Обновлено: 05.01.2024

Третий день подряд в Брестской области действует оранжевый уровень опасности из-за снегопадов, ледяного дождя и гололеда. Эти неблагоприятные гидрометеорологические явления стали причиной отключения света в 195 населенных пунктах области за последние сутки, а в самом Бресте некоторые улицы попросту превратились в настоящий каток.

Из-за непогоды энергетики Брестской области перешли на усиленный, круглосуточный режим работы. По данным Минэнерго, больше других за последние сутки пострадали Брестский, Каменецкий, Дрогичинский и Ивановский районы.

“Перепад температур, смена сильных снегопадов ледяным дождем в регионе стали причиной падения под нагрузкой обледеневших веток и деревьев на провода, местами повреждены опоры ЛЭП”, - пояснили в ведомстве и показали фотографии последствий непогоды.

По состоянию на 7:00 5 января без света оставались 43 населенных пункта . Устранением последствий непогоды в регионе занимается 21 аварийная бригада.

Впрочем, не только отключением электричества запомнится первая неделя января жителям Брестской области, но и серьёзным гололёдом: лёд сковал центральные площади и пешеходные дорожки как в самом Бресте, так и в некоторых районных городах. Так, например, утром 5 января выглядели улицы в Берёзе.

А жительница Бреста поделилась видео заледеневшей улицы Советской от 4 января. По видео видно, что дорога не обработана антигололедной смесью, из-за чего, по словам автора ролика, дорога у неё заняла “в два раза дольше”, а идти пришлось “как пингвин”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@si_fireheart?refer=embed” title=“@si_fireheart” target=“_blank” rel=“noopener”] @si_fireheart [/link] а вообще не только Советская [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/recommendations?refer=embed” title=“recommendations” target=“_blank” rel=“noopener”] #recommendations [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“брест” target=“_blank” rel=“noopener”] #брест [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7301898996241533697?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Елена” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Елена [/link]

В комментариях под видео жители города охарактеризовали обстановку на дорогах как “бесплатный каток”.

“Не успела сегодня утром выйти с работы, чуть на тот свет не отправилась”, - прокомментировала видео одна из пользовательниц соцсети.

А другая брестчанка показала, как в таких условиях приходится автомобилистам.

Что делать автомобилистам во время ледяного дождя?

Тем временем в ГАИ дали свои рекомендации, как вести себя на дорогах при ледяном дожде. В таких условиях ледяной дождь затвердевает, сковывая дорогу гладкой пленкой.Разумеется, сцепление колес авто в таких условиях уменьшается в разы и автомобилем очень сложно управлять. Чтобы не потерять контроль, в ГАИ рекомендовали водителям:

соблюдать скоростной режим;

не выполнять резких манёвров, избегать резких торможений и разгонов;

увеличить дистанцию и боковой интервал.

В идеале же, по словам инспекторов, в такие дни автомобилистам, особенно с небольшим водительским стажем, стоит воздержаться от поездок.

[info_b]Отметим, что на 5 января Белгидромет вновь объявил опасность гололеда и гололедицы на отдельных участках дорог по всей стране, причем в Брестской и Гомельской областях который день сохраняется оранжевый уровень опасности.[/info_b]

В МЧС озвучили следующие факторы опасности, к которым следует быть готовым белорусам:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач,

затруднение движения транспорта,

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,

риск травматизма населения.

По прогнозу синоптиков, сегодня на большей части территории страны также ожидаются осадки в виде мокрого снега, а Брестской и Гомельской областях - ещё и с дождем. Температура воздуха по стране будет держаться в диапазоне -6 -12°С, по югу страны - от -5°С до +1°С.