В Витебске упавший с крыши снег убил женщину
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В Витебске в понедельник, 18 декабря, случилась трагедия: погибла женщина, на нее с крыши упал снег.
Женщина проходила возле одного из домов на проспекте Черняховского, сообщил ТГ-канал «Витебская область. Официально». И получила травму «в результате схода снега с крыши дома».
Женщине было 39 лет. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
Позже Следственный комитет опубликовал видео трагедии.
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Ранее Телеграф писал, что в столице Латвии из-за упавшего куска льда погиб мужчина. Рижская полиция сообщила, что начала уголовный процесс.
В Риге кусок льда с крыши убил человека. Кого привлекут к ответственности?