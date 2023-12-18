В Витебске упавший с крыши снег убил женщину

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Опубликовано: 18.12.2023 16:48 , Обновлено: 18.12.2023

В Витебске в понедельник, 18 декабря, случилась трагедия: погибла женщина, на нее с крыши упал снег.

Женщина проходила возле одного из домов на проспекте Черняховского, сообщил ТГ-канал «Витебская область. Официально». И получила травму «в результате схода снега с крыши дома».

Женщине было 39 лет. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Позже Следственный комитет опубликовал видео трагедии.

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Ранее Телеграф писал, что в столице Латвии из-за упавшего куска льда погиб мужчина. Рижская полиция сообщила, что начала уголовный процесс.

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