Штормовое предупреждение и до -20°С. Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Беларуси на выходные

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Опубликовано: 12.01.2024 13:15 , Обновлено: 12.01.2024

Синоптики Белгидрометцентра продлили ещё на день действие оранжевого уровня опасности на территории всей страны. По их словам, гололедица, наблюдавшая на дорогах страны в предыдущие два дня, сохранится и в субботу, 13 января. Кроме того, на выходные в одной из областей синоптики объявили штормовое предупреждение, а также предупредили о грядущих двадцатиградусных морозах.

По прогнозу Белгидромета, 13 января погодные условия ночью и утром определит циклон, который смещается с территории Литвы через Беларусь на Украину, но уже днём ожидается неустойчивая холодная воздушная масса.

Синоптики предупредили о высокой вероятности сильных ночных и утренних снегопадов на большей части территории страны, сильном порывистом ветре в западных регионах и ночных морозах: если на юго-западе столбики термометров вряд ли опустятся ниже -3°С, то по северо-востоку могут показать все -20°С. Днём ожидается от -1°С по юго-западу до -16°С по северо-востоку.

Кроме того, в ближайшие дни, по прогнозам специалистов, в Гомельской области на реке Птичь (приток Припяти) у деревни Першая Слободка Петриковского района уровень воды может выйти за опасно высокую отметку. Синоптики объявили там штормовое предупреждение и не исключили вероятности затопления прибрежных территорий.

В следующие два дня, по прогнозам Белгидромета, погоду в Беларуси определят “атмосферные фронты от циклона с центром над Балтикой”, а также “влажные воздушные массы атлантического происхождения”.

Так, в воскресенье, 14 января , на большей части территории страны ожидаются осадки - снег, мокрый снег, а в юго-западных районах - даже дождь. Не исключили синоптики слабые метель и сохранение гололедицы на дорогах и двадцатиградусного мороза ночью. Днём же специалисты спрогнозировали некоторое потепление - до -5..+2°С на юго-западе и до -7°С на северо-востоке.

Следующая рабочая неделя, по прогнозу синоптиков, также начнётся с осадков самого разного вида - снега, мокрого снега и дождя. В понедельник, 15 января , местами возможны слабые метели, гололедица на дорогах, сильный порывистый ветер. Впрочем, сильных морозов к этому времени уже не предвидится: минимальная ночная температура будет колебаться от 0°С по югу до -8°С по северу, а максимальная дневная - от -3°С до +2°С.

ГАИ призвала водителей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Тем временем в Госавтоинспекции уже готовятся к ухудшению погодных условий. В частности, Витебская ГАИ призвала водителей в условиях снегопада, метели, гололеда и ограниченной видимости:

снижать скорость,

увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта,

отказаться от частых перестроений,

избегать обгонов и других резких маневров.

“Это поможет значительно снизить риск попадания в ДТП”, - заверили в ГАИ.

Кроме того, в ГАИ рекомендовали водителям в случае негативного прогноза погоды “воздержаться от поездки на дальние расстояния до улучшения дорожной обстановки”, а городским жителям - пересесть на общественный транспорт.

Ранее Телеграф рассказывал, что из-за гололедицы в столичной Госавтоинспекции порекомендовали всем участникам дорожного движения “даже на обычный маршрут стоит заложить в два раза больше времени”.

В ГАИ Минска посоветовали водителям выделять на дорогу в 2 раза больше времени чем обычно. Почему?