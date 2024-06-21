В МВД призвали белорусов не искать потерявшихся в лесу родственников. А что делать?

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Опубликовано: 21.06.2024 12:27 , Обновлено: 21.06.2024

В УВД Гомельского облисполкома объявили о начале "сезона "потеряшек" в Беларуси. Речь о тех, кто, увлекаясь сбором лесных ягод и грибов, заблудился в лесу. В прошлом году только в Гомельской области было 25 подобных случаев, причём для пятерых поход в лес оказался последним в их жизни. В милиции дали советы как самим "потеряшкам", так и их родственникам, которые нередко своими действиями лишь усложняют работу оперативных служб и "поисковиков"-добровольцев. Узнали, через сколько часов после "пропажи" пожилого родственника следует обращаться в МЧС или милицию.

По словам начальника отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Гомельщины Сергея Бульбешова, чаще всего в ягодно-грибной сезон в лесу теряются люди пожилого возраста. Даже несмотря на то, что они, как правило, “далеко не новички в собирании даров природы”, а скорее “опытные “ходоки”, которые не боятся заходить глубоко в чащу”, это, по его словам, не гарантирует их безопасность в лесу.

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При этом Бульбешов обратился к родственникам таких пожилых любителей лесных прогулок, призвав при первых опасениях на пропажу не тратить время на самостоятельные поиски, а обращаться к специалистам.

“Если человек не вернулся к назначенному времени, или прошло 5-6 часов с момента как он ушел, не пытайтесь искать его самостоятельно! Не теряйте время! Звоните в милицию или МЧС. Силы пожилого человека могут быть на исходе, поэтому дорог каждый час”, - заявил Бульбешов.

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Что делать, чтобы не заблудиться в лесу?

В свою очередь тем, кто отправляется в лес, в милиции посоветовали ходить только по проверенным маршрутам и соблюдать несколько обязательных правил, которые, по словам правоохранителей, точно позволят человеку благополучно вернуться домой:

Не «срезать углы» в плохо знакомой местности и не заходить в чащу леса.

Перед выходом сообщить родным, с какой стороны леса вы в него входите.

Запоминать путь, обращая внимание на необычные деревья, пни, просеки, направление течения реки, и даже делать зарубки на деревьях.

Отправляясь в лес на машине, обязательно проконтролировать уровень топлива, чтобы его хватило на обратную дорогу.

Зарядить на максимум мобильный телефон.

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Отдельная порция рекомендаций милиции касается тех, кто отправляется в лес с детьми. В этом случае правоохранители рекомендуют, чтобы на каждого ребенка было не менее двух взрослых. Самого ребёнка рекомендовали одень в яркую одежду, чтобы его было лучше видно на фоне густой растительности, постоянно держать ребенка в поле зрения и не позволять ему далеко отбегать от взрослых и прятаться. Кроме того, ребёнку посоветовали дать собственную бутылочку с водой, положив её в рюкзачок, чтобы она всегда оставалась при нём, а не у сопровождающего его взрослого.

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Если всё же случилось так, что вы не смогли выйти из леса и поняли, что заблудились, милиция рекомендовала в первую очередь не паниковать, сохранять спокойствие и попробовать вспомнить дорогу. Если вы потерпели фиаско в этом, следует придерживаться следующих рекомендаций милиции:

Если у вас есть мобильный телефон - позвонить в службу спасения и сообщить любые, даже самые примерные ориентиры.

Найти открытое место (в идеале - где-то на возвышенности) и соорудить несколько высоких, по три метра в высоту креста из еловых сучьев или сложить несколько каменных кучек вблизи тропы - спасатели, как правило, идут именно по тропам. В качестве альтернативы, если при вас найдутся спички, можно разжечь костры.[info_b]Без спичек огонь можно зажечь с помощью выпуклых линз очков, зеркала или объектива от фотоаппарата. Для этого необходимо направить солнечные лучи на тонкие сухие веточки или кусочки ткани, а чтобы огонь разгорелся и сразу же не потух, его следует заслонить от ветра и защитить от влаги. При этом необходимо следить за тем, чтобы огонь не перекинулся на сухую траву и ветки и не стал причиной лесного пожара. С этой целью специалисты рекомендуют сделать “подушку” из песка. [/info_b]

Идти на шум железной дороги, машин, лай собак.

Если удастся выйти к ручью - двигаться вниз по течению. По словам специалистов, ручей в результате обязательно выведет к реке, а уже река - к людям.

Если удастся выйти к линии электропередач или железной дороге, вы также, рано или поздно, сможете выйти к людям, так что это также полезные ориентиры для “потеряшек”.

Если начинает темнеть - можно соорудить себе спальное место из лапника, разжечь костер и поддерживать его всю ночь, бросив в огонь несколько толстых веток. При этом разумнее разжечь несколько маленьких костров вместо одного большого.

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Самое главное, в милиции рекомендовали потерявшимся, которые точно знают, что их будут искать, оставаться на месте.

“Разведите костер, пойте песни - по дыму и голосу найти человека легко. Колотите палками о деревья - звук от них далеко расходится по лесу”, - пояснили в милиции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в милиции развенчали миф о том, что заявлять о пропаже человека можно лишь спустя трое суток. “Чем быстрее начнутся поиски пропавшего, тем больше вероятности на положительный исход”, — заявили в милиции

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