Белые лисички, «подосиновиковый рай» и боровики. Белорусы рассказали, где грибница «проснулась» после ливней

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Опубликовано: 18.06.2024 11:49 , Обновлено: 18.06.2024

Во второй половине июня, после серии сильных ливней с грозами на фоне начавшегося потепления, пришедшего на смену холодным фронтам, белорусы сообщили о том, что в лесах, наконец, "проснулась" грибница таких "благородных" грибов, как боровики и подосиновики. Грибники охотно делятся в соцсетях своими лесными "уловами". Посмотрели, где белорусам удаётся набрать полные корзинки.

“После грозовых ливней грибница проснулась и выдала прекрасный урожай дубовых боровиков”, - написала одна из участниц тематической группы “ВКонтакте” Маша Никитко и показала, с каким “урожаем” вернулась из леса в Бобруйском районе 16 июня.

Примечательно, что помимо боровиков ей удалось набрать также целую корзинку белых лисичек .

“Есть в них какая-то особенная притягательность: и необычный цвет, и крепкая мясистая структура плодового тела, и чистота гриба,- всё это вызывает восхищение и особый грибной азарт при сборе белых лисичек. Вот так и возникает грибная зависимость, которая объединяет между собой грибников со всего мира”, - написала девушка.

В свою очередь Александр Шарый поделился фотографиями полных корзинок боровиков , которые ему удалось “в 2 ножа” набрать всего за 3 часа на Борисовском полигоне.

Похвастались богатым урожаем белых и грибники из Мозырского района.

Подосиновики в последние пару дней белорусы собирали в большом количестве в Минской области, в вот лисички там, по словам других участников обсуждения, “только начинают лезть” - на фото гласным образом мелкие экземпляры, которым бы ещё расти и расти.

Видео “ну очень приятного похода по грибы” со своими “одногруппниками” поделился и администратор группы, заядлый грибник Александр Шевцов.

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При этом автор видео отметил, что в лесу грибники рискуют попасть “в кольцо атаки”, но вовсе не от грибов, а от оводней. На большое количество мошкары и прочих насекомых-спутников жаловались и другие участники обсуждения, так что тем, кто собирается в лес в ближайшее время, стоит позаботиться о защите от укусов.

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