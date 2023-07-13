Ушёл и не вернулся? В МВД рассказали, через сколько часов белорусы могут заявить в милицию о заблудившемся в лесу человеке

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Опубликовано: 13.07.2023 13:44 , Обновлено: 13.07.2023

В милиции рассказали, сколько должно пройти времени, спустя которое нужно заявлять о пропаже человека и что делать, если заблудились вы.

По словам Максима Базыленко, представителя УВД Гродненского облисполкома, если человек потерялся, то не надо ждать три дня, «это какой-то стереотип из старых фильмов». Нужно сразу обратиться за помощью. «Потому что чем быстрее начнутся поиски пропавшего, тем больше вероятности на положительный исход», - сказал он.

Милиционер отметил, что если человек ушел из дома, прошло 7-8 часов, а он не выходит на связь – самое время бить тревогу. С обращением о пропаже человека нужно позвонить по телефону 102. В УВД отметили, что к поискам подключатся работники МЧС и волонтеры.

«Спешите, пока молодые» — Где в Беларуси пошли маслята, а где в лесу «пустыня»?

МВД дало советы любителям “тихой охоты”

Учитывая, что в Беларуси в самом разгаре «тихая охота», и много людей отправилось в лес по грибы и ягоды, в ведомстве дали им несколько советов:

идя в лес, в первую очередь ориентируйтесь на погоду: если по прогнозу есть вероятность осадков, то поход лучше отложить;

при себе нужно иметь самые необходимые вещи: телефон, спички, нож, часы и компас;

собиранием даров леса лучше не увлекаться, быть бдительным, чтобы не сбиться с проверенного маршрута;

перед походом в лес следует выбрать удобную и непромокаемую одежду, обязательно при себе иметь яркий элемент: кепку или платок;

при наличии проблем со здоровьем нужно взять с собой минимальный набор лекарств;

если вы заблудились, то в ожидании помощи не стоит передвигаться, менять направление. Лучше оставаться на одном месте или идти туда, где есть точные ориентиры, написал«Гродно Плюс».

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах:

В МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах. Какой?